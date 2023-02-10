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Киноафиша Новости Вышел дублированный трейлер боевика с Брюсом Уиллисом «Миссия Ассасина»

Вышел дублированный трейлер боевика с Брюсом Уиллисом «Миссия Ассасина»

10 февраля 2023 17:18
Вышел дублированный трейлер боевика с Брюсом Уиллисом «Миссия Ассасина»

Один из последних фильмов в карьере Уиллиса.

В сети появился дублированный трейлер остросюжетного боевика с Брюсом Уиллисом «Миссия Ассасина». Дистрибьютор Global Film выпустит картину в российский прокат 16 марта.

Фильм расскажет о молодой женщине Алексе (Номзамо Мбата), чей супруг погибает при выполнении боевого задания в рамках новой экспериментальной военной программы. Ученые создали вживляемый в тело микрочип, являющийся идеальным оружием в потенциальных войнах. После смерти любимого мужа Алекса решает добиться справедливости, однако она впутывается в слишком серьезную игру, в результате чего навлекает на себя большую угрозу.

«Миссия Ассасина» — один из последних фильмов в карьере Уиллиса. В прошлом году он объявил об уходе из кино после того, как у него выявили афазию. На протяжении последних лет он снимался в основном в низкобюджетных боевиках, где не требовалось проводить много времени на съемочной площадке.

Вместе с Уиллисом и Мбатой в актерский состав «Миссии Ассасина» вошли Доминик Перселл (сериал «Побег»), Энди Алло, Мустафа Шакир, Евгения Кузьмина, Фернанда Андраде, Ханна Куинливан, Ванесса Вандер Плюм и Дастин Куик. Поставил фильм режиссер-дебютант Джесси Атлас по сценарию, написанному вместе с Аароном Вульфом. В основу фильма легла короткометражка Атласа «Пусть они умрут как любовники» (2017).

Фото: Saban Films
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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