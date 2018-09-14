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Постер к сериалу Открытие ведьм
Постер к сериалу Открытие ведьм
Постер к сериалу Открытие ведьм
Постер к сериалу Открытие ведьм
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Оцените
4 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Оцените
Киноафиша Сериалы Открытие ведьм
Открытие ведьм (2018 - …) A Discovery of Witches 16+
Год выпуска 2018
Страна Великобритания
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Sky1
Продолжительность 25 часов 0 минут
О чем сериал

«Открытие ведьм» — многосерийный британский сериал, снятый в жанре фэнтези. В основе сюжета лежит одноименная книжная трилогия. Молодая женщина по имени Диана Бишоп работает историком и всеми силами пытается откреститься от своей ведьмовской сущности. Волею случая Диана находит в библиотеке странный манускрипт, содержащий множество неизвестных ранее фактов о волшебных существах. В итоге героиня вынуждена вновь обратиться к магии. К счастью, вампир Мэттью предлагает девушке свою помощь. Вместе они пытаются разгадать все тайны книги и защитить ее от многочисленных врагов.

Открытие ведьм - трейлер третьего сезона
Открытие ведьм
трейлер третьего сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мэттью Гуд
Мэттью Гуд Matthew Clairmont
Тереза Палмер
Тереза Палмер Diana Bishop
Тревор Ив
Тревор Ив Gerbert D'Aurillac
Алекс Кингстон
Алекс Кингстон Sarah Bishop
Эшлин Лофтус
Эшлин Лофтус Sophie Norman
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Открытие ведьм - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 8 эпизодов
 
Открытие ведьм - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 10 эпизодов
 
Открытие ведьм - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2022, 7 эпизодов
 
Новости о сериале
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Кадры из сериала
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