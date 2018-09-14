«Открытие ведьм» — многосерийный британский сериал, снятый в жанре фэнтези. В основе сюжета лежит одноименная книжная трилогия. Молодая женщина по имени Диана Бишоп работает историком и всеми силами пытается откреститься от своей ведьмовской сущности. Волею случая Диана находит в библиотеке странный манускрипт, содержащий множество неизвестных ранее фактов о волшебных существах. В итоге героиня вынуждена вновь обратиться к магии. К счастью, вампир Мэттью предлагает девушке свою помощь. Вместе они пытаются разгадать все тайны книги и защитить ее от многочисленных врагов.