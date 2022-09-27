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Постер к сериалу Новичок: Федералы
Постер к сериалу Новичок: Федералы
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Киноафиша Сериалы Новичок: Федералы
Новичок: Федералы (2022 - …) The Rookie: Feds
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал ABC
Продолжительность 60 минут
О чем сериал

Сериал является спин-оффом многосерийного проекта «Новичок». В центре событий оказывается мать-одиночка по имени Симона Кларк. Когда-то она отложила подальше свои желания и мечты, чтобы обеспечить детям возможность реализовать их собственные. Но прошло время, отпрыски подросли, а Симона справедливо решила, что лучше поздно, чем никогда. Она набралась мужества и стала самым старшим новичком в Академии ФБР. Теперь ей предстоит конкурировать с молодыми ребятами за право называться настоящим офицером.

В ролях Персонажи
В ролях
В ролях
Шон Эшмор
Шон Эшмор
Кевин Зегерс
Кевин Зегерс
Бритт Робертсон
Бритт Робертсон
Фрэнки Фэйзон
Фрэнки Фэйзон
Феликс Солис
Феликс Солис
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Новичок: Федералы»
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
27 сентября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Новичок: Федералы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 1 эпизод
 
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