Сериал является спин-оффом многосерийного проекта «Новичок». В центре событий оказывается мать-одиночка по имени Симона Кларк. Когда-то она отложила подальше свои желания и мечты, чтобы обеспечить детям возможность реализовать их собственные. Но прошло время, отпрыски подросли, а Симона справедливо решила, что лучше поздно, чем никогда. Она набралась мужества и стала самым старшим новичком в Академии ФБР. Теперь ей предстоит конкурировать с молодыми ребятами за право называться настоящим офицером.