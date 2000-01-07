Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Награды
Киноафиша
Персоны
Маркус Скрибнер
Marcus Scribner
Дата рождения
7 января 2000
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Актер озвучки, Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.0
Как я научился летать
(2023)
7.4
Неисправимый Рон
(2021)
7.2
Черная комедия
(2014)
Фильмография Маркус Скрибнер
Жанр
Все
Анимация
Боевик
Драма
Комедия
Криминал
Приключения
Семейный
Триллер
Фэнтези
Год
Все
2025
2023
2022
2021
2015
2014
Все
7
Фильмы
4
Сериалы
3
Продюсер
1
Актер
7
6.1
Бостонский закон
драма, криминал
2025, США
8
Как я научился летать
How I Learned to Fly
драма
2023, США
7
Как взорвать трубопровод
How to Blow Up a Pipeline
криминал, драма, триллер
2022, США
Смотреть трейлер
5.3
Драконы: Девять миров
боевик, приключения, фэнтези
2021, США
7.4
Неисправимый Рон
Ron’s Gone Wrong
анимация
2021, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.7
Хороший динозавр
The Good Dinosaur
комедия, фэнтези, анимация, семейный
2015, США
Смотреть трейлер
7.2
Черная комедия
комедия, семейный
2014, США
