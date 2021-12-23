Анимационный сериал «Dragons: The Nine Realms» – это спин-офф знаменитой серии картин «Как приручить дракона». Действие разворачивается в современном мире. Прошла тысяча с лишним лет после завершения событий, показанных в полнометражной трилогии. Драконы превратились в миф для ныне живущих людей. В результате геологической аномалии в земной коре образовывается гигантская трещина протяженностью в несколько миль. Мировые светила приезжают в новый исследовательский центр, чтобы обсудить это необъяснимое явление.