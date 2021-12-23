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Постер к сериалу Драконы: Девять миров
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Киноафиша Сериалы Драконы: Девять миров
Драконы: Девять миров (2021 - …) Dragons: The Nine Realms
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 22 минуты
Стрим-сервис Peacock
Продолжительность 4 часа 46 минут
О чем сериал

Анимационный сериал «Dragons: The Nine Realms» – это спин-офф знаменитой серии картин «Как приручить дракона». Действие разворачивается в современном мире. Прошла тысяча с лишним лет после завершения событий, показанных в полнометражной трилогии. Драконы превратились в миф для ныне живущих людей. В результате геологической аномалии в земной коре образовывается гигантская трещина протяженностью в несколько миль. Мировые светила приезжают в новый исследовательский центр, чтобы обсудить это необъяснимое явление.  

Драконы: Девять миров - трейлер первого сезона
Драконы: Девять миров
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джулия Стайлс
Джулия Стайлс
Лорен Том
Д’Арси Карден
Д’Арси Карден
Маркус Скрибнер
Джереми Шэда
Джереми Шэда
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Драконы: Девять миров - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
Драконы: Девять миров - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 7 эпизодов
 
Новости о сериале
Студия DreamWorks выпустила первый трейлер спин-оффа «Как приручить дракона»
Студия DreamWorks выпустила первый трейлер спин-оффа «Как приручить дракона»
Кадры из сериала
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