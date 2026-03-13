Наглые мамочки нашли способ уговорить пассажиров уступать нижнюю полку в поезде: схема простая как 3 копейки – не ведитесь

Стоматологи богатеют на россиянах, которые чистят зубы так: роковую ошибку у раковины допускает большинство

Клею лист бумаги к унитазу все лето и радуюсь: гениальный лайфхак, который сильно упрощает уборку в туалете

«Триикс Медиа» объявили новое голосование за лучший сериал 2026-го, но интриги нет: победитель определился за полчаса

Попросили ИИ нарисовать 5 фильмов СССР в стиле аниме, а вам предлагаем тест: угадайте, что это за киноленты

«И машину отнял, и тест прошел»: продолжите 5 смешных цитат из комедии «Мимино»

Кинг придумал самого страшного клоуна в истории из-за рекламы — вот почему Пеннивайз так выглядит

В этом тесте всего 1 вопрос, зато какой! Попробуйте угадать советский фильм, зашифрованный в ребусе

Миллионы знают что Джек Воробей — капитан: а почему «Жемчужина» стала черной ответит 1% фанатов «Пиратов Карибского моря»

Внимание, тест-перекличка: сможете угадать 6 советских фильмов только по имени персонажа?