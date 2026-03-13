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6.8
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Пицца Фильм
6.8
Пицца Фильм
, 2026
Pizza Movie
США / комедия
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Не пойду
0
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Места съёмок
6.8
Пойду
1
Не пойду
0
О фильме
Для обкуренных студентов колледжа поход за доставленной пиццей, ради которого нужно одолеть два лестничных пролёта, превращается из простой задачки в сюрреалистическое приключение.
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В ролях
Гейтен Матараццо
Jack
Шон Джамброун
Montgomery
Лулу Уилсон
Lizzy
Джек Мартин
Blake
Маркус Скрибнер
Logan
Пейтон Элизабет Ли
Ashley
Калеб Хирон
Sidney
Дэниел Рэдклифф
The Butterfly
Сара Шерман
Frankie
Адам Хершман
Luke Burke
Justin Cooley
Byron
Режиссер
Ник Кочер
,
Брайан МакИлхэйни
Сценарист
Брайан МакИлхэйни
,
Ник Кочер
Композитор
Лео Биренберг
,
Zach Robinson
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
2026
Премьера онлайн
2 апреля 2026
Премьера в мире
13 марта 2026
Производство
All Things Comedy, American High, LD Entertainment
Другие названия
Pizza Movie, Пицца Фильм, Misja: Pizza, Noche de pizza, Noite da Pizza, 披薩大冒險, Mise Pizza
Еще
Рейтинг фильма
6.8
Оцените
10
голосов
5.9
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 30 марта 2026
Кадры из фильма
Отзывы о фильме
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