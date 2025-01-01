Меню
Персоны
Дженна Эльфман
Награды
Награды и номинации Дженны Эльфман
Jenna Elfman
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Дженны Эльфман
Золотой глобус 1999
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2000
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1998
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
