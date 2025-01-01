Сигурни Уивер проболталась: сценарист «Чужих» уже написал 50 страниц новой истории о Рипли и она в ней больше не герой, а изгой

«Это невероятно страшный фильм»: критики поставили «Черному телефону 2» 81% свежести на Rotten Tomatoes и хвалить хоррор есть за что

Так почему же Макс предал Белого? Этот момент в «Бригаде» вырезали еще на стадии сценария, а зря - он все объясняет

«Говорят, юмор жизнь продлевает…»: тогда почему бы не пройти тест — вспомните 5 фильмов СССР по шутке

100% свежести и 8.1 на IMDb: в декабре россиян ждет новинка от режиссера «Олдбоя» — в главной роли Фронтмен из «Игры в кальмара»

Ребус для поклонников кино СССР: только внимательные узнают 5/5 фильмов по забавным картинкам (тест)

Воланд не в топ-3, а натуральный аферист в лидерах: россияне выбрали лучших финансовых гениев русской классики

Нину и Шурика узнают многие: а попробуйте вспомнить имена других героев «Кавказской пленницы» — вопрос № 5 для самых внимательных

«Смотрел и радовался»: эта российская драма обогнала в прокате «Грабителя с крыши» с Татумом — за сутки заработала почти в 3 раза больше

В «Сумерках» неспроста все крутится вокруг Беллы — и любовь Эдварда тут ни при чем: при рождении получила редкий дар