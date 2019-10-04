Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рецензии «Ты умеешь хранить секреты?»: Рецензия Киноафиши

«Ты умеешь хранить секреты?»: Рецензия Киноафиши

4 октября 2019 00:00
«Ты умеешь хранить секреты?»: Рецензия Киноафиши

Экранизация бестселлера Софи Кинселлы о том, как встретить свою любовь в зоне турбулентности.

Эмма к своим околотридцати немного запуталась — бойфренд есть, но нелюбимый, на четвертой работе за три года все бесят и не дают продохнуть, еще и важная командировка в Чикаго прошла из рук вон плохо. А еще Эмма страшно боится летать, так что перед обратным рейсом Чикаго-Нью-Йорк напивается в стельку и выбирает соседа по креслу в качестве психотерапевта на время полета. Она выбалтывает ему все свои тайны, от личных до профессиональных, а новый знакомый Джек по чистой случайности оказывается боссом компании, в которой и работает Эмма.

«Ты умеешь хранить секреты?» — экранизация популярного романа Софи Кинселлы, написанного в 2003 году. В романе действие происходит в Англии, в фильме же действие перенесено в романтический Нью-Йорк — в конце концов, разве не он олицетворяет собой всю романтику мира, начиная с фильмов Вуди Аллена. «Ты умеешь хранить секреты?» — классическая романтическая комедия, и потому беспроигрышный вариант для серого дождливого вечера выходного. В ней есть все составляющие безупречного ромкома — мечтательная героиня с набором комплексов, которым еще предстоит быть развеянными, скучный и фриковатый бойфренд, с которым потеряна искра и на смену которому неожиданно приходит богатый красавец с классным чувством юмора, нудная работа, на которой все вокруг пытаются отнять твои революционные идеи, соседки по квартире, которые помогут и платье на свидание выбрать, и отомстить любому обидчику. На свидании тут едят фалафель, а выпить ходят в закрытый клуб. В фильме обиженным достанется по заслугам и все страждущие обретут любовь в конце. Потому что в таких фильмах, как «Ты умеешь хранить секреты?» всегда есть доля чудес, которой так не хватает в обычной жизни.

«Ты умеешь хранить секреты?»: Рецензия Киноафиши
Ты умеешь хранить секреты?

В России фильм Элиз Дюран вышел почти сразу же после премьеры в Америке — и у картины есть все шансы на успех. Формула «идеальная романтическая история плюс звездный каст» никогда не переставала работать. Вот и в фильме Элиз Дюран — ровно также: в нем снялись Александра Даддарио и Тайлер Хэклин, которым совсем не сложно было вписаться в образ нью-йоркцев, ищущих счастье. А еще в фильме играет неподражаемая Лаверна Кокс — самая успешная трансгендерная актриса Голливуда. И пусть порой «Ты умеешь хранить секреты?» кажется чересчур сладким экранным лекарством от всех бед, в нем есть то, зачем люди продолжают смотреть ромкомы — безусловное обещание счастья, которое не может забрать никто. Ксения Ильина

Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло