«Ты умеешь хранить секреты?»: Рецензия Киноафиши

Эмма к своим околотридцати немного запуталась — бойфренд есть, но нелюбимый, на четвертой работе за три года все бесят и не дают продохнуть, еще и важная командировка в Чикаго прошла из рук вон плохо. А еще Эмма страшно боится летать, так что перед обратным рейсом Чикаго-Нью-Йорк напивается в стельку и выбирает соседа по креслу в качестве психотерапевта на время полета. Она выбалтывает ему все свои тайны, от личных до профессиональных, а новый знакомый Джек по чистой случайности оказывается боссом компании, в которой и работает Эмма.

«Ты умеешь хранить секреты?» — экранизация популярного романа Софи Кинселлы, написанного в 2003 году. В романе действие происходит в Англии, в фильме же действие перенесено в романтический Нью-Йорк — в конце концов, разве не он олицетворяет собой всю романтику мира, начиная с фильмов Вуди Аллена. «Ты умеешь хранить секреты?» — классическая романтическая комедия, и потому беспроигрышный вариант для серого дождливого вечера выходного. В ней есть все составляющие безупречного ромкома — мечтательная героиня с набором комплексов, которым еще предстоит быть развеянными, скучный и фриковатый бойфренд, с которым потеряна искра и на смену которому неожиданно приходит богатый красавец с классным чувством юмора, нудная работа, на которой все вокруг пытаются отнять твои революционные идеи, соседки по квартире, которые помогут и платье на свидание выбрать, и отомстить любому обидчику. На свидании тут едят фалафель, а выпить ходят в закрытый клуб. В фильме обиженным достанется по заслугам и все страждущие обретут любовь в конце. Потому что в таких фильмах, как «Ты умеешь хранить секреты?» всегда есть доля чудес, которой так не хватает в обычной жизни.

Ты умеешь хранить секреты?

В России фильм Элиз Дюран вышел почти сразу же после премьеры в Америке — и у картины есть все шансы на успех. Формула «идеальная романтическая история плюс звездный каст» никогда не переставала работать. Вот и в фильме Элиз Дюран — ровно также: в нем снялись Александра Даддарио и Тайлер Хэклин, которым совсем не сложно было вписаться в образ нью-йоркцев, ищущих счастье. А еще в фильме играет неподражаемая Лаверна Кокс — самая успешная трансгендерная актриса Голливуда. И пусть порой «Ты умеешь хранить секреты?» кажется чересчур сладким экранным лекарством от всех бед, в нем есть то, зачем люди продолжают смотреть ромкомы — безусловное обещание счастья, которое не может забрать никто. Ксения Ильина