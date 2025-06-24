Любовь никогда не умрет: вышел трейлер поп-мюзикла «Джульетта и Ромео»

Кинопрокатная компания Capella Film представила локализованный трейлер музыкального фильма «Джульетта и Ромео». Фильм позиционируется как переосмысление реальных событий, которые вдохновили Уильяма Шекспира на создании классической трагедии «Ромео и Джульетта». В российских кинотеатрах новинка появится 7 августа.

Действие разворачивается в итальянском городе на заре эпохи Возрождения. В центре сюжета — влюбившиеся друг в друга молодые Джульетта (Клара Ругор) и Ромео (Джейми Уорд), принадлежащие к влиятельным враждующим семействам. Несмотря на все преграды, главные герои делают все, чтобы быть вместе. Создатели картины попытались изложить знакомую всем историю с новой точки зрения, используя современный язык и добавив яркие вокально-танцевальные номера.

Музыку и песни для фильма сочинил лауреат премии «Грэмми» Эван Кидд Богарт, известный сотрудничеством с Бейонсе, Рианной и многими другими звездами мировой эстрады. В качестве художника-постановщика к проекту был привлечен трехкрастный обладатель «Оскара» Данте Ферретти. Автор сценария и режиссер — Тимоти Скотт Богарт. Съемки прошли в Италии.

Актерский состав дополнили Джейсон Айзекс, Ребел Уилсон, Руперт Эверетт, Дэн Фоглер, сэр Дерек Джекоби, Руперт Грейвз и другие.