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Постер фильма Desperate Journey
7.9
Киноафиша Фильмы Desperate Journey
7.9

Desperate Journey

, 2025
Desperate Journey
Великобритания / драма, мелодрама, триллер / 18+
Постер фильма Desperate Journey
7.9

В ролях

Lucas Lynggaard Tønnesen
Freddie
Клара Ругор
Клара Ругор
Jaqueline
Тиль Швайгер
Тиль Швайгер
Officer Kurt
Фернандо Гуайяр
Christos
Сиенна Гиллори
Сиенна Гиллори
Mrs. Knoller
Стивен Беркофф
Стивен Беркофф
Raphael
Джордж Сир
Джордж Сир
Eric
Хьюго Спир
Хьюго Спир
Pierre
Барни Харрис
Барни Харрис
Yaakov
Натаниель Паркер
Натаниель Паркер
Chef Bossard
Эд Стоппард
Эд Стоппард
Ниам Кьюсак
Режиссер Аннабел Дженкел
Сценарист Майкл Рэдфорд
Композитор Илан Эшкери
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2025
Сборы в мире $16 100
Производство Emblem Pictures
Другие названия
Desperate Journey

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 14 голосов
8.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 25 ноября 2025

Отзывы о фильме

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