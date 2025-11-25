Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Безумная старуха»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
7.9
Киноафиша
Фильмы
Desperate Journey
7.9
Desperate Journey
, 2025
Desperate Journey
Великобритания / драма, мелодрама, триллер / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
7.9
В ролях
Lucas Lynggaard Tønnesen
Freddie
Клара Ругор
Jaqueline
Тиль Швайгер
Officer Kurt
Фернандо Гуайяр
Christos
Сиенна Гиллори
Mrs. Knoller
Стивен Беркофф
Raphael
Джордж Сир
Eric
Хьюго Спир
Pierre
Барни Харрис
Yaakov
Натаниель Паркер
Chef Bossard
Эд Стоппард
Ниам Кьюсак
Режиссер
Аннабел Дженкел
Сценарист
Майкл Рэдфорд
Композитор
Илан Эшкери
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Великобритания
Продолжительность
1 час 48 минут
Год выпуска
2025
Сборы в мире
$16 100
Производство
Emblem Pictures
Другие названия
Desperate Journey
Еще
Рейтинг фильма
7.9
Оцените
14
голосов
8.1
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Обновлено 25 ноября 2025
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Отзывы
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Мой дикий друг. Возвращение домой
Отзывы
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Её личный ад
Рецензия
Отзывы
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Кодекс Данте
Отзывы
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Пару капель в мисочку — и пыль как ветром сдуло: мебель скрипит от чистоты неделю без дорогущей химии
Металлический шарик в духовку – и жир со стенок отвалится комьями: выведал секрет у клинера с 17-летним стажем
Россиянам разрешили не платить за ипотеку с сентября: закон уже принят – даже справка о доходах не нужна
«Летят журавли», конечно, хороший фильм, но французы его стыдятся: даже поменяли ему название
Это аниме с 8.5 на IMDb такое крутое, что его обожает звезда «Обсессии»: «Включаю, когда прихожу домой»
Как звали Якина и где снимали «Девчат»: только настоящий знаток Мосфильма ответит на все 5 вопросов (тест)
«Мне ок»: Аксенова встала грудью за фильм о Германии с оценкой 6.0 — от него у россиян «кровоточили глаза»
Вместо «Первого отдела» НТВ покажет новинку «Один из нас» — без зомби и Джоэла, но со своей фишкой
«Невский» встречает «Машу и Медведя» в этом детективе с рейтингом 8.1 — и он даже Семенова уложил на лопатки: «Я зафанатела!»
Устали ждать 3-й сезон «Дандадана»? Дату выхода только что «спойлернули» – вот когда Момо вернется
Из 202 серий «Невского» зрители выделили только эти 5: их нельзя пропустить - через 2 недели начнут показывать на НТВ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри триллеры в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667