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Постер к сериалу Тернер и Хуч
Постер к сериалу Тернер и Хуч
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Киноафиша Сериалы Тернер и Хуч
Тернер и Хуч (2021 - …) Turner and Hooch
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 40 минут
Стрим-сервис Disney+
Продолжительность 8 часов 0 минут
О чем сериал

«Тернер и Хуч» — многосерийная семейная комедия, которая является перезапуском одноименного фильма, популярного в девяностых годах. Производством шоу занимается стриминговая платформа Disney +. Главный герой — федеральный маршал по имени Скотт Тернер. Он отличается крайней педантичностью и стремлением все и всегда доводить до конца. В один прекрасный день судьба сводит Тернера с гигантским псом по кличке Хуч. В отличие от главного героя, Хуч — крайне неуравновешенный пес, который больше всего на свете любит хаос. Поначалу вынужденные напарники воспринимают друг друга в штыки, но впоследствии становятся очень близкими друзьями.

Тернер и Хуч - трейлер
Тернер и Хуч
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джош Пек
Джош Пек Scott Turner Jr.
Пол Кэмпбелл
Пол Кэмпбелл
Линдси Фонсека
Линдси Фонсека Laura Turner
Карра Паттерсон
Карра Паттерсон Jessica Baxter
Ванесса Ленгиз
Ванесса Ленгиз Erica Mouniere
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Тернер и Хуч - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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