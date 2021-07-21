«Тернер и Хуч» — многосерийная семейная комедия, которая является перезапуском одноименного фильма, популярного в девяностых годах. Производством шоу занимается стриминговая платформа Disney +. Главный герой — федеральный маршал по имени Скотт Тернер. Он отличается крайней педантичностью и стремлением все и всегда доводить до конца. В один прекрасный день судьба сводит Тернера с гигантским псом по кличке Хуч. В отличие от главного героя, Хуч — крайне неуравновешенный пес, который больше всего на свете любит хаос. Поначалу вынужденные напарники воспринимают друг друга в штыки, но впоследствии становятся очень близкими друзьями.