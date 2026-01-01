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Скоро в прокате «Драйв»
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Персоны
Кэтрин Паркинсон
Награды
Награды и номинации Кэтрин Паркинсон
Katherine Parkinson
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Кэтрин Паркинсон
BAFTA 2014
Лучшая комедийная актриса
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2026
Actress in a Comedy
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2011
Лучшая комедийная актриса
Номинант
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