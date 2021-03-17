Убийственный ланч Пола Дуда, 2021

Пол Дуд мечтал выиграть национальный конкурс талантов, прославиться и разбогатеть. Но всё, что у него есть, – костюм в пайетках, убийственная рутина и любимая старушка мать на буксире... Но он упорно готовится к выступлению, репетируя песню с танцем. Но в день икс по пути ему встречаются один за другим пятеро эгоистов из-за которых Пол сперва опаздывает на прослушивание, а потом и с треском проваливает его. Дойдя до точки кипения, Пол Дуд намерен отомстить тем, кто сломал ему жизнь. Во время ланча он совершит пять изощренных и кровавых убийств. Вот тогда мир точно его запомнит!