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Убийственный ланч Пола Дуда
Киноафиша Фильмы Убийственный ланч Пола Дуда
Paul Dood’s Deadly Lunch Break

Убийственный ланч Пола Дуда, 2021

2021 / Великобритания
6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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О фильме

Пол Дуд мечтал выиграть национальный конкурс талантов, прославиться и разбогатеть. Но всё, что у него есть, – костюм в пайетках, убийственная рутина и любимая старушка мать на буксире... Но он упорно готовится к выступлению, репетируя песню с танцем. Но в день икс по пути ему встречаются один за другим пятеро эгоистов из-за которых Пол сперва опаздывает на прослушивание, а потом и с треском проваливает его. Дойдя до точки кипения, Пол Дуд намерен отомстить тем, кто сломал ему жизнь. Во время ланча он совершит пять изощренных и кровавых убийств. Вот тогда мир точно его запомнит!

6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 17 апреля 2022
Премьера в мире 17 марта 2021
Возраст 18+
Режиссер
Ник Гиллеспи
В ролях
Том Митен
Кэтрин Паркинсон
Кэтрин Паркинсон
Крис Маршалл
Крис Маршалл
Кевин Бишоп
Кевин Бишоп
Джонни Вегас
Джонни Вегас
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Убийственный ланч Пола Дуда 2 постера
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