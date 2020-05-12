Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Мария Шумакова
Мария Шумакова
О персоне
Фильмография
Новости
Мария Шумакова
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
24 декабря 1988
Возраст
33 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Новосибирск, СССР (Россия)
Рост
170 см
Биография Марии Шумаковой
Развернуть
Фильмография Марии Шумаковой
Конец фильма
комедия
2020, Россия
5.0
Бег Пальмиры
мистика
2019, Россия
0.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Константин Богомолов снимет фильм и сериал по мотивам «Безопасных связей»
Самоизоляция не мешает режиссеру экспериментировать с жанрами и форматами.
Написать
12 мая 2020 14:21
Все новости
Related video
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне