Это история о сказочных персонажах, которые оказываются в реалиях современного мира. В центре событий оказываются тинейджеры Даня и Тая, которые неожиданно находят проход между двумя мирами — реальным и фантастическим. Так в современном мире оказываются рыцарь Даньслав, Кикимора, Кощей Бессмертный и еще несколько героев из детских сказок. Их прибытие заставляет друзей поучаствовать в киноконкурсе, ведь у них есть шанс показать на экране настоящего богатыря и других необычных гостей из параллельной вселенной.