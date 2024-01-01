Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Недетское кино
1 постер
Киноафиша Сериалы Недетское кино

Недетское кино (2024 - 2024)

Nedetskoe kino 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Стрим-сервис Wink
Телеканал СТС
Продолжительность сериала 4 часа 48 минут

О чем сериал

Это история о сказочных персонажах, которые оказываются в реалиях современного мира. В центре событий оказываются тинейджеры Даня и Тая, которые неожиданно находят проход между двумя мирами — реальным и фантастическим. Так в современном мире оказываются рыцарь Даньслав, Кикимора, Кощей Бессмертный и еще несколько героев из детских сказок. Их прибытие заставляет друзей поучаствовать в киноконкурсе, ведь у них есть шанс показать на экране настоящего богатыря и других необычных гостей из параллельной вселенной.

Недетское кино - трейлер первого сезона
Недетское кино  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Ольга Прокофьева
Ольга Прокофьева
Александр Головин
Александр Головин
Юрий Чурсин
Юрий Чурсин
Настасья Самбурская
Настасья Самбурская
Никита Тарасов
Никита Тарасов
Александр Яцко
Александр Яцко
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Лучшие сериалы про детей Лучшие сериалы про детей
Русские сериалы в жанре фэнтези: список лучших Русские сериалы в жанре фэнтези: список лучших

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.1 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Недетское кино - Сезон 1 Сезон 1
2024, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Новости о сериале
Кай Гетц открывает портал в сказочный мир в трейлере сериала «Недетское кино»
Кай Гетц открывает портал в сказочный мир в трейлере сериала «Недетское кино»
Кадры из сериал
В «Олененке» от Netflix должно было быть 8, а не 7 серий: вот что вырезали из проекта – и не зря
Хикару — это имя или фамилия? Аниме «Лето, когда умер Хикару» дает мрачный ответ
Сколько сезонов и эпизодов в сериале «Клюквенный щербет»? Достаточно много, чтобы устать, но вас затянет с головой
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше