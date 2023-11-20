Кай Гетц открывает портал в сказочный мир в трейлере сериала «Недетское кино»

Онлайн-кинотеатр Wink выпустил трейлер многосерийной фэнтезийной комедии «Недетское кино». Главные роли в шоу сыграли Александр Головин, Кай Гетц, Настасья Самбурская и Диана Енакаева.

Главные герои — школьники Даня (Гетц) и Таисия (Енакаева), которые сами того не желая открывают временной портал, через который в наш мир проникают богатырь Даньслав (Головин), Жаба Жабовна (Самбурская), Кощей (Александр Яцко) и другие персонажи из русских сказок. Знакомство с ними побуждает робкого Даню запустить съемки собственного фильма, разыскать своего отца, завоевать расположение Таисии, а также найти общий язык с мамой (Мария Шумакова) и бабушкой (Ольга Прокофьева). Однако баланс между мирами оказывается нарушен, так что Дане также предстоит восстановить былой порядок, вернув Даньслава и других в их родное измерение. Помешать этому собирается изобретатель (Никита Тарасов), отец Таи (Юрий Чурсин) и другие.

Режиссером проекта выступает Александр Богуславский. В основном актерском составе также задействованы Александра Ребенок и Евгений Овчинников.

Производством занимаются компания Black Box Production при содействии «НМГ Студии» и «Института развития интернета».

Премьера состоится на Wink 1 января, а затем сериал выйдет на телеканале СТС.