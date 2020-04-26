Безопасные связи – российский сериал с элементами комедии и драмы, снятый в формате screenlife. События разворачиваются весной 2020 года, в самом начале карантина, когда люди оказались взаперти в своих квартирах и были вынуждены общаться исключительно по видеосвязи. В центре сюжета – три разных истории. Молодая девушка нуждается в деньгах и ищет работу в интернете. Состоятельный мужчина, по возрасту годящийся девушке в отцы, предлагает ей в обмен за щедрую плату быть его... матерью. Единственное условие – она всегда должна находиться на связи. Коля скрывает от законной жены страстный роман с ее подругой Машей. Парень тайком общается с возлюбленной по видеосвязи, даже не подозревая, что его супруге тоже есть что скрывать. Пенсионеры Анна и Виктор находят друг друга на Facebook спустя много лет, но смогут ли они снова довериться друг другу и забыть о трагедии, разлучившей их когда-то? Сериал, созданный Константином Богомоловым, показывает жизнь в режиме самоизоляции без прикрас – герои «Безопасных связей», оказавшись в четырех стенах, ссорятся и мирятся друг с другом, ревнуют и любят, что-то скрывают или, напротив, решаются на откровенность. И отношения в онлайн-формате по накалу страстей ничуть не уступают отношениям в реальности.