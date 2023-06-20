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Киноафиша Новости Гений-математик вычисляет способ выиграть футбольный матч в тизере сериала «Игра головой»

Гений-математик вычисляет способ выиграть футбольный матч в тизере сериала «Игра головой»

20 июня 2023 15:57
Гений-математик вычисляет способ выиграть футбольный матч в тизере сериала «Игра головой»

Шоу о противостоянии университетского преподавателя и букмекеров.

Онлайн-кинотеатр «Иви» опубликовал тизер-сцену детективной драмы «Игра головой».

Сериал расскажет о гениальном математике Михаиле Нефедове (Илья Маланин), преподающем теорию вероятности и матстатистику в университете. Герой обладает уникальной памятью, вмещающей в себя абсолютно все, что он когда-либо видел или слышал. Однажды математик узнает, что его сын болен опасным генетическим недугом, лечение которого потребует огромной суммы денег. Он продает квартиру, ставит все вырученные средства на футбольный матч и неожиданно проигрывает. Михаил понимает, что его гениальный ум просто не мог дать сбой, а значит, что в дело вмешались коварные букмекеры, специально подострившие результаты соревнования для наибольшей выгоды. Потеряв всякую надежду вернуть потерянные сбережения, университетский преподаватель решает объявить войну букмекерской мафии. Нефедову кажется, что ничто не может помешать его мести, но вскоре обнаруживает, что и у него есть свои слабые места.

В представленной сцене Михаил и его студенты пытаются определить исход футбольного матча. Герой рассчитывает сделать так называемую комбинированную ставку, тем самым увеличив свой потенциальный выигрыш в разы. Но не все этапы его до мелочей продуманного плана идут так, как он рассчитывал.

В актерском составе также задействованы Мария Шумакова, Нино Нинидзе, Иван Фоминов и другие. Режиссером выступает Александр Карпиловский, наиболее известный по сериалу «Проект «Анна Николаевна». Во время работы над шоу команде пришлось глубоко погрузиться в исследование различных проблем математики и тонкостей букмекерского бизнеса, чтобы сделать историю как можно более достоверной.

Дебютный показ «Игры головой» состоится на V кинофестивале «Пилот», который пройдет с 22 по 25 июня в городе Иваново. Дата широкой премьеры сериала пока неизвестна.

Фото: Онлайн-кинотеатр «Иви»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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