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Джекпот! - trailer
Киноафиша Трейлеры Джекпот!. Trailer

Джекпот!. Trailer

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Дата публикации: 2 июля 2024
Джекпот! – Будущее. В Калифорнии, где экономика в упадке, проводят Большую лотерею. Но, чтобы законно претендовать на награду, надо убить победителя до захода солнца.
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Weteran Mc 22 октября 2024, 23:25
Оценка
"Джекпот" - комедийный фантастический боевик 2024 года, повествующий о ближайшем будущем, когда в Америке перенаселение и экономика страны в огромном упадке. Чтобы как-то стабилизировать ситуацию, власти устраивают Большую лотерею с огромным джекпотом. Законным победителем считается обладатель выигрышного билета или любой, кто убьёт его до заката без использования стрелкового оружия.
Совершенно случайно обладательницей выигрышного билета становится начинающая актриса Кэти Ким и за ней моментально отправляется в погоню весь Лос-Анджелес. Сложно же ей придётся в эти несколько часов.

Фильм - бодрый, драйвовый экшен с множеством колющего и режущего оружия, без передышки на отдых. Серьёзности в сюжете нет, такое кино надо смотреть "чисто отключив голову". Актёры сыграли великолепно, особенно юркая главная актриса Аквафина. Жаль, не было дубляжа, а вместо него пошлая озвучка от HDRezka.
В целом, я остался доволен. К просмотру рекомендую!

Моя оценка: 9 из 10. 👍
22 октября 2024, 23:25 Ответить
Киноафиша.инфо 23 октября 2024, 19:16
в ответ на сообщение Weteran Mc от 22 октября 2024, 23:25
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
23 октября 2024, 19:16 Ответить
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Джекпот! боевик, комедия, 2024, США
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