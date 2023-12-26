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Постер сериала Потерпевшие бедствие
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Киноафиша Сериалы Потерпевшие бедствие

Потерпевшие бедствие (2023 - 2023)

The Castaways 18+
Год выпуска 2023
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 49 минут
Стрим-сервис Paramount+
Продолжительность сериала 4 часа 5 минут

О чем сериал

Сериал рассказывает о том, как сестры Лори и Эрин отправляются на Фиджи, чтобы провести отпуск всей своей жизни. Однако после бурной ссоры Эрин не садится на рейс до острова-курорта, а самолет с Лори на борту так и не прибывает в пункт назначения. Спустя несколько месяцев, когда не было найдено ни обломков, ни выживших, кредитная карта Лори неожиданно оказывается использованной в магазине в отдаленной деревне на Фиджи, а на камерах видеонаблюдения Эрин узнает пилота самолета. Она отправляется в путешествие, чтобы найти его и раскрыть тайну того, что случилось с ее сестрой.

Потерпевшие бедствие - трейлер первого сезона
Потерпевшие бедствие  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Шеридан Смит
Шеридан Смит
Шарлотта Вега
Шарлотта Вега
Алекс Чайлд
Глория Гарсиа
Селин Бакенс
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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5.8 IMDb
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Сезоны
Потерпевшие бедствие - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 5 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Weteran Mc 27 июня 2024, 00:33
Пятисерийный мини-сериал "Потерпевшие крушение" повествует о двух сёстрах, Лори и Эрин, которые хотят отправиться в отпуск на остров Фиджи.… Читать дальше…
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