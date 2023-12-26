Сериал рассказывает о том, как сестры Лори и Эрин отправляются на Фиджи, чтобы провести отпуск всей своей жизни. Однако после бурной ссоры Эрин не садится на рейс до острова-курорта, а самолет с Лори на борту так и не прибывает в пункт назначения. Спустя несколько месяцев, когда не было найдено ни обломков, ни выживших, кредитная карта Лори неожиданно оказывается использованной в магазине в отдаленной деревне на Фиджи, а на камерах видеонаблюдения Эрин узнает пилота самолета. Она отправляется в путешествие, чтобы найти его и раскрыть тайну того, что случилось с ее сестрой.