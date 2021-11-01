Сериал «Инспектор Адам Дэлглиш» – это британский детектив об инспекторе-джентльмене на основе романов Филлис Дороти Джеймс. Действие начинается в 70-е годы, когда опытный детектив по имени Адам Дэлглиш приступает к расследованиям в Лондонском управлении полиции. Ему достаются крайне щекотливые дела, которые ни в коем случае не должны бросить тень на счастливое послевоенное общество. В элитной школе убивают двух учениц, в ближайшем приходе погибает священник, а на политика совершают экстравагантное покушение.