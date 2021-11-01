Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Инспектор Адам Дэлглиш
Смотреть за 1 рубль
Рейтинги
мало голосов
Оцените
1 постер
Смотреть за 1 рубль
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Инспектор Адам Дэлглиш
Инспектор Адам Дэлглиш (2021 - …) Dalgliesh 16+
Год выпуска 2021
Страна Великобритания
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Acorn TV
Продолжительность 4 часа 30 минут
Смотреть за 1 рубль
О чем сериал

Сериал «Инспектор Адам Дэлглиш» – это британский детектив об инспекторе-джентльмене на основе романов Филлис Дороти Джеймс. Действие начинается в 70-е годы, когда опытный детектив по имени Адам Дэлглиш приступает к расследованиям в Лондонском управлении полиции. Ему достаются крайне щекотливые дела, которые ни в коем случае не должны бросить тень на счастливое послевоенное общество. В элитной школе убивают двух учениц, в ближайшем приходе погибает священник, а на политика совершают экстравагантное покушение.

Инспектор Адам Дэлглиш - трейлер
Инспектор Адам Дэлглиш
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джереми Ирвин
Джереми Ирвин
Стивен Макинтош
Стивен Макинтош
Фра Фи
Берти Карвел
Берти Карвел
Siobhán Cullen
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Инспектор Адам Дэлглиш - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
Сезон 2
TBA,
 
Сезон 3
TBA,
 
Кадры из сериала
Related video
Их обожал весь Союз, а умерли в нищете: актеры СССР, оставшиеся ни с чем
Сложный тест про кино СССР: сможете пройти его на все 10/10?
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Этим 4 знакам Зодиака не суждено разбогатеть, несмотря на все усилия
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Бывший сотрудник Малахова выдал грязную правду о шоу: не гнушаются ничем
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Приложение киноафиши