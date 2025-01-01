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Мужчина с доставкой на дом
Билеты от 1200₽
Киноафиша Мужчина с доставкой на дом

Спектакль Мужчина с доставкой на дом

16+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Ситуационная комедия «Мужчина с доставкой на дом»

Приглашаем вас на захватывающую ситуацию, разворачивающуюся в доме главной героини Лизы. Её жизнь течёт размеренно, пока на пороге не появляется её бывшая подруга — взбалмошная интриганка Марго. Она везде преследует свои интересы и пытается изменить свою судьбу, превращая дом Лизы в настоящий балаган.

Однако именно в этом хаосе и заключается магия, ведь случайные события приводят героев к неожиданным поворотам судьбы. Как сказал классик: «Всем правит случай. Знать бы ещё, кто правит этим случаем». Эта веселая комедия, основанная на знаменитой пьесе Валерия Мухарьямова «Привет, Марго!», обещает подарить массу ярких впечатлений и невероятный восторг!

Юмор, который поднимет настроение

Диалоги, наполненные искромётным юмором, развеселят даже самого грустного зрителя. Вы ждёте остроумные реплики и комические ситуации? Тогда вам сюда!

Актёрский состав

  • Елена Воробей
  • Дмитрий Миллер / Оскар Кучера
  • Михаил Полицеймако / Джемал Тетруашвили
  • Елена Захарова / Анна Невская / Наталия Власова

Режиссёр

Постановка осуществлена Ниной Чусовой, которая известна своими яркими и запоминающимися работами в театре.

Не упустите возможность насладиться этой комедией, которая подарит вам море позитива и оставит приятные воспоминания!

Режиссер
Нина Чусова
В ролях
Елена Воробей
Елена Воробей
Дмитрий Миллер
Дмитрий Миллер
Оскар Кучера
Оскар Кучера
Михаил Полицеймако
Михаил Полицеймако
Джемал Тетруашвили
Джемал Тетруашвили

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 сентября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1200 ₽
17 октября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1200 ₽
15 ноября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Мужчина с доставкой на дом Мужчина с доставкой на дом Мужчина с доставкой на дом Мужчина с доставкой на дом Мужчина с доставкой на дом Мужчина с доставкой на дом Мужчина с доставкой на дом

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