Спектакль Мужчина с доставкой на дом

Ситуационная комедия «Мужчина с доставкой на дом»

Приглашаем вас на захватывающую ситуацию, разворачивающуюся в доме главной героини Лизы. Её жизнь течёт размеренно, пока на пороге не появляется её бывшая подруга — взбалмошная интриганка Марго. Она везде преследует свои интересы и пытается изменить свою судьбу, превращая дом Лизы в настоящий балаган.

Однако именно в этом хаосе и заключается магия, ведь случайные события приводят героев к неожиданным поворотам судьбы. Как сказал классик: «Всем правит случай. Знать бы ещё, кто правит этим случаем». Эта веселая комедия, основанная на знаменитой пьесе Валерия Мухарьямова «Привет, Марго!», обещает подарить массу ярких впечатлений и невероятный восторг!

Юмор, который поднимет настроение

Диалоги, наполненные искромётным юмором, развеселят даже самого грустного зрителя. Вы ждёте остроумные реплики и комические ситуации? Тогда вам сюда!

Актёрский состав

Елена Воробей

Дмитрий Миллер / Оскар Кучера

Михаил Полицеймако / Джемал Тетруашвили

Елена Захарова / Анна Невская / Наталия Власова

Режиссёр

Постановка осуществлена Ниной Чусовой, которая известна своими яркими и запоминающимися работами в театре.

Не упустите возможность насладиться этой комедией, которая подарит вам море позитива и оставит приятные воспоминания!