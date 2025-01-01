Спектакль Мужчина с доставкой на дом

Приглашаем вас на захватывающую ситуацию, разворачивающуюся в доме главной героини Лизы. Её жизнь течёт размеренно, пока на пороге не появляется её бывшая подруга — взбалмошная интриганка Марго. Она везде преследует свои интересы и пытается изменить свою судьбу, превращая дом Лизы в настоящий балаган.
Однако именно в этом хаосе и заключается магия, ведь случайные события приводят героев к неожиданным поворотам судьбы. Как сказал классик: «Всем правит случай. Знать бы ещё, кто правит этим случаем». Эта веселая комедия, основанная на знаменитой пьесе Валерия Мухарьямова «Привет, Марго!», обещает подарить массу ярких впечатлений и невероятный восторг!
Диалоги, наполненные искромётным юмором, развеселят даже самого грустного зрителя. Вы ждёте остроумные реплики и комические ситуации? Тогда вам сюда!
Постановка осуществлена Ниной Чусовой, которая известна своими яркими и запоминающимися работами в театре.
Не упустите возможность насладиться этой комедией, которая подарит вам море позитива и оставит приятные воспоминания!