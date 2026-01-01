Оповещения от Киноафиши
Запчасти для счастья
Киноафиша Запчасти для счастья

Спектакль Запчасти для счастья

0+
Возраст 0+

О спектакле

Спектакль «Запчасти для счастья»: комедия с неожиданными поворотами

Театр Дениса Матросова представляет антрепризный спектакль «Запчасти для счастья», относящийся к жанру комедии. Это зажигательная комедия положений, в которой шесть человек сталкиваются в одной квартире. В результате столкновения их планов и устоявшихся отношений происходят смешные и непредсказуемые ситуации.

Зрительское мнение

Спектакль уже успел завоевать симпатии зрителей и критиков. Они высоко оценивают игру актеров, великолепный юмор и позитивные эмоции. Любители театра отмечают, что спектакль смотрится на одном дыхании.

 

Режиссер
Денис Матросов
Денис Матросов
В ролях
Виктор Логинов
Виктор Логинов
Александр Носик
Александр Носик
Анна Невская
Анна Невская
Елена Бирюкова
Елена Бирюкова
Гурам Баблишвили
Гурам Баблишвили

Купить билет на спектакль Запчасти для счастья

Помощь с билетами
В других городах
Май
13 мая среда
19:00
Центральный концертный зал Краснодар, Красная, 5
от 2100 ₽

