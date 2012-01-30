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Рейтинги
мало голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
Оцените
2 постера
Киноафиша
Сериалы
Восьмидесятые
Восьмидесятые (2012 - 2016)
Vosmidesyatye
18+
комедия
мелодрама
Год выпуска
2012
Страна
Россия
Всего сезонов
6 сезонов
Эпизод длится
25 минут
Телеканал
СТС
Продолжительность сериала
43 часа 45 минут
В ролях
В ролях
Александр Якин
Мария Аронова
Александр Половцев
Артур Ваха
Леонид Громов
Юлия Сулес
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.4
IMDb
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Сезоны
Сезон 1
2012,
12 эпизодов
Сезон 2
2013,
20 эпизодов
Сезон 3
2013,
20 эпизодов
Сезон 4
2014,
20 эпизодов
Сезон 5
2015,
20 эпизодов
Сезон 6
2016,
13 эпизодов
Отзывы о сериале
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