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Постер сериала Восьмидесятые
Постер сериала Восьмидесятые
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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2 постера
Киноафиша Сериалы Восьмидесятые

Восьмидесятые (2012 - 2016)

Vosmidesyatye 18+
Год выпуска 2012
Страна Россия
Всего сезонов 6 сезонов
Эпизод длится 25 минут
Телеканал СТС
Продолжительность сериала 43 часа 45 минут
В ролях
В ролях
Александр Якин
Александр Якин
Мария Аронова
Мария Аронова
Александр Половцев
Александр Половцев
Артур Ваха
Артур Ваха
Леонид Громов
Леонид Громов
Юлия Сулес
Юлия Сулес
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Сезоны
Восьмидесятые - Сезон 1 Сезон 1
2012, 12 эпизодов
 
Восьмидесятые - Сезон 2 Сезон 2
2013, 20 эпизодов
 
Восьмидесятые - Сезон 3 Сезон 3
2013, 20 эпизодов
 
Восьмидесятые - Сезон 4 Сезон 4
2014, 20 эпизодов
 
Восьмидесятые - Сезон 5 Сезон 5
2015, 20 эпизодов
 
Восьмидесятые - Сезон 6 Сезон 6
2016, 13 эпизодов
 
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