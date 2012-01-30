Хикару — это имя или фамилия? Аниме «Лето, когда умер Хикару» дает мрачный ответ

Новая «Фантастическая четверка» покорила первых зрителей: Marvel вернулись с фильмом, похожим на «Интерстеллар»

Круче, чем «Монолог фармацевта» или «Поднятие уровня…»: у первой серии этого аниме-хита рейтинг 9,7

«Он любит ее, а она — другого»: выросшие на советском кино наверняка угадают 5/5 фильмов СССР по краткому описанию (тест)

«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)

«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы

Думаете, в «Великолепном веке» шехзаде жилось не сладко? Тогда взгляните на распорядок реальных наследников — 24 часа в клетке

«Бурная влюбленность — не вечна»: почему в «Материалистке» Люси выбрала Джона, и будут ли они счастливы — мнение психолога

«Полностью исказили»: у Гоцмана из «Ликвидации» был реальный прототип — и его семья перессорилась из-за персонажа Машкова

«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)