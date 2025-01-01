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Запчасти для счастья
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Спектакль Запчасти для счастья

12+
Продолжительность 2 часа
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Запчасти для счастья»: комедия о любви и недопонимании

Спектакль «Запчасти для счастья» — это комедийное представление, которое погружает зрителей в атмосферу непредсказуемых событий и смешных ситуаций. В центре сюжета — шесть персонажей, каждый из которых приходит со своими секретами и эмоциями. Обычный вечер в небольшой квартире превращается в калейдоскоп событий, где ломаются не только планы, но и привычные отношения.

Уютный Зимний Театр

Зимний Театр, расположенный в самом сердце города, с его великолепной архитектурой и уютной атмосферой, станет идеальной площадкой для этого спектакля. Театр известен своим уникальным подходом к постановкам, что делает каждое представление настоящим событием для зрителей.

История о чувствах

«Запчасти для счастья» — это история о любви и недопонимании, о том, как важно вовремя провести техосмотр своих чувств. В этой комедии зрители смогут насладиться искромётным юмором и неожиданными поворотами сюжета. Каждый тост за столом может обернуться неожиданным разоблачением, а хлопающие двери добавляют динамики и интриги.

Не упустите возможность!

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного события! Обратите внимание, что состав исполнителей может быть изменён без дополнительного уведомления.

Режиссер
Игорь Касилов
В ролях
Александр Носик
Александр Носик
Елена Бирюкова
Елена Бирюкова
Андрей Чадов
Андрей Чадов
Наталья Хорохорина
Наталья Хорохорина
Виктор Логинов
Виктор Логинов

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 октября
Окружной общественный центр им. Моссовета Москва, Преображенская пл., 12
19:00 от 1000 ₽
17 октября
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
19:00 от 1000 ₽
8 ноября
Окружной общественный центр им. Моссовета Москва, Преображенская пл., 12
19:00 от 1000 ₽
20 декабря
Окружной общественный центр им. Моссовета Москва, Преображенская пл., 12
19:00 от 1000 ₽

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