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Бобби Надери
Бобби Надери
Bobby Naderi
О персоне
Фильмография
Бобби Надери
Bobby Naderi
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Дата рождения
19 ноября 1984
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Тегеран, Иран
Рост
187 см
Биография Бобби Надери
Родился 19 ноября 1984 года. Тегеран, Иран.
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Фильмография Бобби Надери
В тени
драма, ужасы
2016, Великобритания
6.0
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