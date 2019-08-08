«Страшные истории в двух предложениях» — американская хоррор-антология, повествование которой базируется на одном простом принципе: сюжет каждой новой истории основывается всего лишь на двух предложениях. Таким образом, эпизоды шоу длятся всего по полчаса, а сами сценарии крайне незамысловаты. Как правило, ни одна из серий не связана с последующей или предыдущей. В центре каждой истории есть отдельно взятые персонажи. Так, например, пилот «Страшных историй» повествует о мужчине, который превращается в серийного убийцу матери-одиночек после того, как женщина жестоко его отвергает.