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Постер к сериалу Страшные истории в двух предложениях
Постер к сериалу Страшные истории в двух предложениях
Постер к сериалу Страшные истории в двух предложениях
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Киноафиша Сериалы Страшные истории в двух предложениях
Страшные истории в двух предложениях (2019 - …) Two Sentence Horror Stories 18+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал The CW
Продолжительность 14 часов 30 минут
О чем сериал

«Страшные истории в двух предложениях» — американская хоррор-антология, повествование которой базируется на одном простом принципе: сюжет каждой новой истории основывается всего лишь на двух предложениях. Таким образом, эпизоды шоу длятся всего по полчаса, а сами сценарии крайне незамысловаты. Как правило, ни одна из серий не связана с последующей или предыдущей. В центре каждой истории есть отдельно взятые персонажи. Так, например, пилот «Страшных историй» повествует о мужчине, который превращается в серийного убийцу матери-одиночек после того, как женщина жестоко его отвергает.

Страшные истории в двух предложениях - трейлер третьего сезона
Страшные истории в двух предложениях
трейлер третьего сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Уильям Чарлтон
Бобби Надери
Бобби Надери
Ализ Шэннон
Ализ Шэннон
Джентри Уайт
Джентри Уайт
Джен Ричардс
Джен Ричардс
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Страшные истории в двух предложениях - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 9 эпизодов
 
Страшные истории в двух предложениях - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 10 эпизодов
 
Страшные истории в двух предложениях - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2022, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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