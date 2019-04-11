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Постер к сериалу Черное лето
Постер к сериалу Черное лето
Постер к сериалу Черное лето
Постер к сериалу Черное лето
Рейтинги
7.3 Рейтинг IMDb: 6.5
Оцените
4 постера
Рейтинги
7.3 Рейтинг IMDb: 6.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Черное лето
Черное лето (2019 - …) Black Summer 18+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 40 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 10 часов 40 минут
О чем сериал

«Черное лето» — многосерийное постапокалиптическое шоу, снятое в жанре хоррора. Производством проекта занимается стриминговая платформа Netflix. Действие разворачивается в недалеком будущем, когда несчастная мать пускается на поиски своей потерянной дочери в суровом постапокалиптическом мире. По ходу развития сюжета героиня присоединяется к группе беженцев, которые также пытаются выжить в новой реальности. Женщине необходимо принять ряд жизненно важных решений и столкнуться с серьезной, а порой и смертельной опасностью.

Черное лето - трейлер второго сезона
Черное лето
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Джон Хайамс
Джон Хайамс
Карл Шефер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джейми Кинг
Джейми Кинг Rose
Бобби Надери
Бобби Надери
Гвинит Уолш
Гвинит Уолш Barbara Watson
Эдссон Моралес
Эдссон Моралес Manny
Сэл Велес мл.
Сэл Велес мл. William Velez
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Черное лето - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 8 эпизодов
 
Черное лето - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 8 эпизодов
 
Новости о сериале
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Кадры из сериала
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