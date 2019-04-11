«Черное лето» — многосерийное постапокалиптическое шоу, снятое в жанре хоррора. Производством проекта занимается стриминговая платформа Netflix. Действие разворачивается в недалеком будущем, когда несчастная мать пускается на поиски своей потерянной дочери в суровом постапокалиптическом мире. По ходу развития сюжета героиня присоединяется к группе беженцев, которые также пытаются выжить в новой реальности. Женщине необходимо принять ряд жизненно важных решений и столкнуться с серьезной, а порой и смертельной опасностью.