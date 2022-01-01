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Джемма Редгрейв

Jemma Redgrave
Джемма Редгрейв
Джемма Редгрейв Jemma Redgrave
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Дата рождения
14 января 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Биография Джемма Редгрейв

Родилась 14 января 1965 года. Лондон, Великобритания.

Фильмография Джемма Редгрейв
Любовь и дружба
Любовь и дружба
драма, мелодрама 2016, Великобритания / Ирландия / Нидерланды / Франция / США
7.0
День Доктора
День Доктора
приключения, драма, фантастика 2013, Великобритания
8.0
Лэсси
Лэсси
приключения, семейный 2005, США / Франция / Великобритания
5.0
Я буду рядом
Я буду рядом
комедия, мюзикл, мелодрама 2003, Великобритания / США
6.0
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