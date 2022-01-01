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Джемма Редгрейв
Джемма Редгрейв
Jemma Redgrave
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Джемма Редгрейв
Jemma Redgrave
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Дата рождения
14 января 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Биография Джемма Редгрейв
Родилась 14 января 1965 года. Лондон, Великобритания.
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Фильмография Джемма Редгрейв
Любовь и дружба
драма, мелодрама
2016, Великобритания / Ирландия / Нидерланды / Франция / США
7.0
День Доктора
приключения, драма, фантастика
2013, Великобритания
8.0
Лэсси
приключения, семейный
2005, США / Франция / Великобритания
5.0
Я буду рядом
комедия, мюзикл, мелодрама
2003, Великобритания / США
6.0
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