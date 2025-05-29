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Киноафиша Сериалы Лучшая сестра

Лучшая сестра (2025 - 2025)

The Better Sister 18+
Год выпуска 2025
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 58 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность сериала 7 часов 44 минуты

О чем сериал

Хлоя живет с мужем Адамом и сыном Итаном, а ее сестра Ники борется с зависимостью. Убийство Адама раскрывает давно скрываемые семейные тайны, сотрясая их мир.

Лучшая сестра - трейлер первого сезона
Лучшая сестра  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Элизабет Бэнкс
Элизабет Бэнкс
Джессика Бил
Джессика Бил
Мэттью Модайн
Мэттью Модайн
Бобби Надери
Бобби Надери
Максвелл Эйсии Донован
Ким Диккенс
Ким Диккенс
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7 IMDb
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Сезоны
Лучшая сестра - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале

Наша рецензия

Глава издательской компании Хлоя (Джессика Бил) живет на первый взгляд идеальной жизнью. Любимый муж-адвокат, сын-подросток, успешный бизнес, известность, деньги. Конечно же, все это — лишь глянцевый фасад, за который по ходу серила все глубже погружается зритель. После очередного званого ужина Хлоя приезжает в пляжный домик, где находит тело супруга с множеством колотых ран. Подозрение следователей сразу падает на ее сына Итана, а жизнь Хлои превращается в еще больший кошмар после…
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