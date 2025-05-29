Наша рецензия
Глава издательской компании Хлоя (Джессика Бил) живет на первый взгляд идеальной жизнью. Любимый муж-адвокат, сын-подросток, успешный бизнес, известность, деньги. Конечно же, все это — лишь глянцевый фасад, за который по ходу серила все глубже погружается зритель. После очередного званого ужина Хлоя приезжает в пляжный домик, где находит тело супруга с множеством колотых ран. Подозрение следователей сразу падает на ее сына Итана, а жизнь Хлои превращается в еще больший кошмар после…
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