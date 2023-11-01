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Киноафиша Новости Ингрид Олеринская сыграла в сериале «Мафия — дело семейное» по мотивам «Ромео и Джульетты»

Ингрид Олеринская сыграла в сериале «Мафия — дело семейное» по мотивам «Ромео и Джульетты»

1 ноября 2023 13:54
Ингрид Олеринская сыграла в сериале «Мафия — дело семейное» по мотивам «Ромео и Джульетты»

Вместе со звездой «Иры» в комедийном шоу снялись Александр Робак, Анна Уколова и другие именитые артисты.

Канал СТС представил трейлер своего нового комедийного сериала «Мафия — дело семейное», премьера которого состоится 27 ноября в 19:00. В основу сюжета легла знаменитая пьеса Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта», однако действие перенесено в наше время. Сериал расскажет о любящих друг друга парне и девушке, браку которых мешает вражда их отцов.

В центре истории — работающие адвокатами Павел Скворцов (Ефим Петрунин) и Яна Синицына (Ингрид Олеринская), которые собираются пожениться. Незадолго до запланированной свадьбы они созывают для знакомства своих родителей. За обеденным столом обнаруживается, что в далеком прошлом отец Павла (Александр Робак), сделавший карьеру в полиции, отправил за решетку отца Яны (Федор Лавров), промышлявшего мошенничеством. Жены враждующих мужчин (Анна Уколова и Ксения Кутепова) пытаются примирить семейства, но персонаж Робака настаивает, чтобы свадьба Паши и Яны была отменена.

Продюсер проекта Елена Гудкова отмечает, что зрителей ждет новая интерпретация истории Монтекки и Капулетти, но со счастливой концовкой. Режиссером выступил Михаил Поляков. Сценарий написали Богдан Балаянц, Алексей Сурков и Наталья Лушина.

Фото: СТС
Елена Королева
Елена Королева
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