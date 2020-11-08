«Естественный отбор» — комедийный российский сериал, повествующий о девушке по имени Алиса, которая усиленно ищет себе идеального партнера. Опасаясь остаться в одиночестве, главная героиня активно знакомится с мужчинами в барах, ресторанах и дэйтинговых приложениях. Увы, каждое свидание заканчивается для нее провалом. После доброго десятка неудачных встреч девушка наконец-то начинает лучше понимать и принимать себя. Создатели сериала пытаются разобраться, почему Алисе так сложно найти себе достойного партнера, ведь она по всем параметрам прекрасная девушка.