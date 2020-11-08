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Постер к сериалу Естественный отбор
Постер к сериалу Естественный отбор
Постер к сериалу Естественный отбор
Постер к сериалу Естественный отбор
Постер к сериалу Естественный отбор
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Киноафиша Сериалы Естественный отбор
Естественный отбор (2020 - …) Естественный отбор 18+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 10 минут
Стрим-сервис Premier
Продолжительность 4 часа 0 минут
О чем сериал

«Естественный отбор» — комедийный российский сериал, повествующий о девушке по имени Алиса, которая усиленно ищет себе идеального партнера. Опасаясь остаться в одиночестве, главная героиня активно знакомится с мужчинами в барах, ресторанах и дэйтинговых приложениях. Увы, каждое свидание заканчивается для нее провалом. После доброго десятка неудачных встреч девушка наконец-то начинает лучше понимать и принимать себя. Создатели сериала пытаются разобраться, почему Алисе так сложно найти себе достойного партнера, ведь она по всем параметрам прекрасная девушка.

Естественный отбор - трейлер второго сезона
Естественный отбор
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ольга Машная
Ольга Машная
Глеб Пускепалис
Глеб Пускепалис
Родион Толоконников
Родион Толоконников
Мария Корытова
Мария Корытова
Илья Смирнов
Илья Смирнов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Естественный отбор - Сезон 1 Сезон 1
2020, 8 эпизодов
 
Естественный отбор - Сезон 2 Сезон 2
2021, 16 эпизодов
 
Сезон 3
TBA,
 
Кадры из сериала
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