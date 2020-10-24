«Танцы на песке» — российский триллер о том, что грехи прошлого могут преследовать до конца жизни и от них не убежать. Алина приезжает в родной город, где живет ее отец. Время она выбрала неподходящее: полиция ищет маньяка, за которым уже числится несколько жертв. Одна из них — мать главной героини. Девушка начинает подозревать близкого человека и пытается всеми силами узнать правду. Дело оказывается слишком сложным для местных полицейских, поэтому к ним на помощь отправляют опытного следователя. Даже у самых родных людей есть свои темные секреты.