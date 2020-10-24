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Киноафиша Сериалы Танцы на песке

Танцы на песке (2020 - …)

Танцы на песке 16+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 9 часов 0 минут
О чем сериал

«Танцы на песке» — российский триллер о том, что грехи прошлого могут преследовать до конца жизни и от них не убежать. Алина приезжает в родной город, где живет ее отец. Время она выбрала неподходящее: полиция ищет маньяка, за которым уже числится несколько жертв. Одна из них — мать главной героини. Девушка начинает подозревать близкого человека и пытается всеми силами узнать правду. Дело оказывается слишком сложным для местных полицейских, поэтому к ним на помощь отправляют опытного следователя. Даже у самых родных людей есть свои темные секреты.

В ролях
В ролях
Александр Пашков
Александр Пашков
Андрей Мокеев
Дарья Румянцева
Дарья Румянцева
Дмитрий Сутырин
Ефим Петрунин
Ефим Петрунин
Игорь Головин
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Танцы на песке - Сезон 1 Сезон 1
2020, 4 эпизода
 
Танцы на песке - Сезон 2 Сезон 2
2022, 4 эпизода
 
Танцы на песке - Сезон 3 Сезон 3
2023, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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