Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Александр Воеводин
Aleksandr Voevodin
Киноафиша
Персоны
Александр Воеводин
Александр Воеводин
Aleksandr Voevodin
Дата рождения
21 сентября 1950
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Дева
Актерское амплуа
Романтический герой, Комедийный актёр, Актер озвучки
Популярные фильмы
7.9
Офицеры
(1971)
7.1
Геракл у Адмета
(1986)
6.2
Найти и обезвредить
(1982)
Фильмография Александр Воеводин
Жанр
Все
Анимация
Боевик
Детектив
Драма
Комедия
Короткометражный
Мелодрама
Приключения
Фэнтези
Год
Все
2024
2011
2004
1986
1982
1971
Все
6
Фильмы
4
Сериалы
2
Актер
6
Школа женского счастья
мелодрама
2024, Россия
5.4
Хозяйка «Белых ночей»
мелодрама, комедия
2011, Россия
4.6
Возвращение Мухтара
детектив
2004, Россия
7.1
Геракл у Адмета
Heracles at Admetus
короткометражный, анимация, фэнтези
1986, СССР
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.2
Найти и обезвредить
Nayti i obezvredit
боевик, приключения
1982, СССР
Онлайн
7.9
Офицеры
Ofitsery
драма, мелодрама
1971, СССР
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Янковского редко можно увидеть в военных фильмах: а эту советскую картину со звездой и вовсе сразу кинули в архив
Тизер 3 сезона «Дома дракона» расставил все по местам: вот почему Мартин разругался с HBO
В нулевые эта мелодия была на рингтонах у всех: зачем бруталы в «Спецназе» танцевали под «Боби Боба»
3 свежих российских триллера мне не стыдно посоветовать друзьям: №2 до боли напомнил культовый «Я плюю на ваши могилы»
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям — никто не пожалел
Этот российский сериал о частных детективам невозможно смотреть с серьезным лицом: оценили в 3.1 из жалости
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667