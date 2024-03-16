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Постер сериала Школа женского счастья
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Киноафиша Сериалы Школа женского счастья

Школа женского счастья (2024 - 2024)

Shkola zhenskogo schastya 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается Катерина Дымовая, которая чувствует себя по-настоящему счастливой — у нее есть заботливый супруг, внимательные дети и хороший дом. При этом Катерина занята и своим делом — «Школой женского счастья». Она оказывает помощь одиноким женщинам, которые хотят встретить свою любовь. Даже ее скандальная мать Клавдия Тарасовна отправляется к дочери, чтобы найти мужчину и построить семью. Однажды к Катерине приходит закомплексованная девушка по имени Алина, в которой Катя узнает себя прежнюю.

В ролях
В ролях
Светлана Антонова
Светлана Антонова
Ярослав Бойко
Ярослав Бойко
Александр Никольский
Александр Никольский
Наталья Тищенко
Полина Денисова
Александр Воеводин
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Школа женского счастья - Сезон 1 Сезон 1
2024, 4 эпизода
 
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