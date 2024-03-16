В центре событий оказывается Катерина Дымовая, которая чувствует себя по-настоящему счастливой — у нее есть заботливый супруг, внимательные дети и хороший дом. При этом Катерина занята и своим делом — «Школой женского счастья». Она оказывает помощь одиноким женщинам, которые хотят встретить свою любовь. Даже ее скандальная мать Клавдия Тарасовна отправляется к дочери, чтобы найти мужчину и построить семью. Однажды к Катерине приходит закомплексованная девушка по имени Алина, в которой Катя узнает себя прежнюю.