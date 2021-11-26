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Александр Белявский

Alexander Belyavsky
Александр Белявский
Александр Белявский Alexander Belyavsky
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Дата рождения
6 мая 1932
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
8 сентября 2012
Карьера
Актер
Биография Александр Белявский

Родился 6 мая 1932 года. Москва, СССР (Россия).

Фильмография Александр Белявский
Поцелуй не для прессы
Поцелуй не для прессы
драма 2008, Россия
3.0
Ирония Судьбы. Продолжение
Ирония Судьбы. Продолжение
комедия, мелодрама 2008, Россия
6.0
Сыщики 5
Сыщики 5
криминал 2006, Россия
0.0
Московская жара
Московская жара
драма, боевик 2004, Россия / США
1.0
Антикиллер
Антикиллер
боевик 2002, Россия
8.0
ДМБ
ДМБ
комедия 2000, Россия
8.0
Шут Балакирев
Шут Балакирев
анимация 1993, Россия
6.0
Вопреки всему
Вопреки всему
криминал 1993, Россия
3.0
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26 ноября 2021 11:19
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