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Александр Белявский
Александр Белявский
Alexander Belyavsky
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Александр Белявский
Alexander Belyavsky
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Дата рождения
6 мая 1932
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
8 сентября 2012
Карьера
Актер
Биография Александр Белявский
Родился 6 мая 1932 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Александр Белявский
Поцелуй не для прессы
драма
2008, Россия
3.0
Ирония Судьбы. Продолжение
комедия, мелодрама
2008, Россия
6.0
Сыщики 5
криминал
2006, Россия
0.0
Московская жара
драма, боевик
2004, Россия / США
1.0
Антикиллер
боевик
2002, Россия
8.0
ДМБ
комедия
2000, Россия
8.0
Шут Балакирев
анимация
1993, Россия
6.0
Вопреки всему
криминал
1993, Россия
3.0
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26 ноября 2021 11:19
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