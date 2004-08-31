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Постер сериала Возвращение Мухтара
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Киноафиша Сериалы Возвращение Мухтара

Возвращение Мухтара (2004 - 2010)

Vozvrashchenie Muhtara 18+
Год выпуска 2004
Страна Россия
Всего сезонов 6 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 462 часа 0 минут

О чем сериал

Это сорок историй о приключениях сотрудников внутренних органов и их верного соратника, служебного пса по кличке Мухтар. Этой сплоченной команде предстоит выполнять самую разную работу: от разоблачения банды наркоторговцев до поиска пропавших вещей. Герои сериала - выпускники милицейских школ и юридических вузов. Лена Брусникина - следователь, ее работа - сбор улик и дедукция. Ни одно ее расследование не обходится без помощи друзей: старшего лейтенанта милиции Артема Колосова и Толика Щепкина. Артем - благородный, иногда безответственный, безнадежно влюбленный в Лену хозяин Мухтара. Толик - полная его противоположность: немного неуклюжий, добродушный, но принципиальный и упрямый. Вместе напарники составляют идеальный тандем, которому всегда помогает их верный четвероногий коллега, неподкупный служитель закона Мухтар.

В ролях
В ролях
Виктор Низовой
Виктор Низовой
Сергей Петров
Сергей Дорогов
Сергей Дорогов
Александр Воеводин
Виктор Зозулин
Анна Назарьева
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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4.4 IMDb
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Сезоны
Возвращение Мухтара - Сезон 1 Сезон 1
2004, 40 эпизодов
 
Возвращение Мухтара - Сезон 2 Сезон 2
2006, 50 эпизодов
 
Возвращение Мухтара - Сезон 3 Сезон 3
2006, 100 эпизодов
 
Возвращение Мухтара - Сезон 4 Сезон 4
2007, 80 эпизодов
 
Возвращение Мухтара - Сезон 5 Сезон 5
2009, 96 эпизодов
 
Сезон 6
2010, 96 эпизодов
 
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