Театр сатиры — фронту
Постановка
Театр Сатиры 12+
Продолжительность 1 час 55 минут, без антракта
О спектакле

Спектакль, посвященный подвигу артистов-фронтовиков

Приглашаем зрителей на премьеру спектакля «Театр сатиры — фронту», который посвящён подвигу артистов-фронтовиков. Эта уникальная постановка переносит нас в июнь 1941 года, когда концертная бригада театра отправилась на гастроли и вскоре оказалась на передовой.

Спектакль раскрывает героизм и мужество артистов, которые, несмотря на страх и тревоги войны, продолжали выполнять свою миссию — приносить людям радость и надежду. В ходе повествования зрители узнают о трудностях, с которыми столкнулись актеры на фронте, а также о том, как театр стал символом стойкости и духа.

Музыка и исполнители

В постановке участвует оркестр театра, который дополнит эмоциональную палитру представления живой музыкой. Музыкальные номера, исполненные талантливыми музыкантами, создают атмосферу времени и усиливают эффект происходящего на сцене.

Не упустите возможность стать частью этой важной культурной событийности, которая объединяет искусство и историческую память.

Режиссер
Антон Буглак
В ролях
Юрий Васильев
Максим Демченко
Майя Горбань
Инна Лясковец
Артем Минин
