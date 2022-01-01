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Кайу Блат
Кайу Блат
Caio Blat
О персоне
Фильмография
Кайу Блат
Caio Blat
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Дата рождения
2 июня 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Сан-Паулу, Бразилия
Рост
170 см
Биография Кайу Блата
Родился 2 июня 1980 года. Сан-Паулу, Бразилия.
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Фильмография Кайу Блата
Улица Барата Рибейру, 716
драма
2016, Бразилия
6.0
Воздушный мост
драма, мелодрама
2015, Бразилия
6.0
Калифорния
драма, мелодрама
2015, Бразилия
7.0
Уроки вора
драма, мелодрама, криминал, исторический
2014, Бразилия
6.0
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