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Действие классического произведения Джозефа Конрада перенесено в Бразилию и подаётся в форме антиутопии. Рио-де-Жанейро, недалёкое будущее. Марлон, молодой лейтенант полиции Рио, получает задание разыскать загадочного капитана Курца, который исчез при таинственных обстоятельствах и скрывается где-то на разросшихся окраинах города. Своё задание Марлон должен выполнить в компании сержанта Медейроса, офицера со спорными моральными принципами. Вместе они отправляются в опасное путешествие по неблагополучным районам Рио.
|10 сентября 2026
|Бразилия