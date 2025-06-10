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Постер мультфильма Сердце тьмы
6.9
Киноафиша Фильмы Сердце тьмы
6.9

Сердце тьмы

, 2025
Heart of Darkness
Бразилия, Франция, Португалия / анимация / 18+
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Постер мультфильма Сердце тьмы
6.9
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О фильме

Действие классического произведения Джозефа Конрада перенесено в Бразилию и подаётся в форме антиутопии. Рио-де-Жанейро, недалёкое будущее. Марлон, молодой лейтенант полиции Рио, получает задание разыскать загадочного капитана Курца, который исчез при таинственных обстоятельствах и скрывается где-то на разросшихся окраинах города. Своё задание Марлон должен выполнить в компании сержанта Медейроса, офицера со спорными моральными принципами. Вместе они отправляются в опасное путешествие по неблагополучным районам Рио.

В ролях

Бабу Сантана
Кайу Блат
Кайу Блат
Луис Карлуш Васконселос
Lourenço Mutarelli
Breno de Filippo
Tamara David
Taís Feijó
Rogerio Freitas
Maria Lucas
Lorenzo Mutarelli
Режиссер Рожерио Нунес
Сценарист Джозеф Конрад, Рожерио Нунес
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Бразилия / Франция / Португалия
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2025
Премьера в мире 10 июня 2025
Дата выхода
10 сентября 2026 Бразилия
Производство Karmatique Imagens, Les Films d'Ici, Riofilme
Другие названия
Heart of Darkness, Au coeur des ténèbres, Coração das Trevas, Сердце тьмы

Рейтинг мультфильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие мультфильмы 
Обновлено 16 апреля 2026

Отзывы о мультфильме

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