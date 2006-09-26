Год, когда мои родители поехали в отпуск, 2006

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о выходе в прокат 7.5 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4 Продолжительность 1 час 50 минут Год выпуска 2006 Премьера в мире 26 сентября 2006 Режиссер Као Хамбургер В ролях Эдуардо Марьера Симон Споладоре Даниэла Пипжик Родриго де Сантос Все актеры и съемочная группа 2 постера

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