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Год, когда мои родители поехали в отпуск Год, когда мои родители поехали в отпуск
Киноафиша Фильмы Год, когда мои родители поехали в отпуск
The Year My Parents Went On Vacation

Год, когда мои родители поехали в отпуск, 2006

2006 / Бразилия
7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 26 сентября 2006
Режиссер
Као Хамбургер
В ролях
Эдуардо Марьера
Симон Споладоре
Даниэла Пипжик
Родриго де Сантос
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Год, когда мои родители поехали в отпуск 2 постера
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