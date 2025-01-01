Меню
Луис С.К.
Награды
Louis C.K.
О персоне
Фильмография
Награды
Золотой глобус 2015
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2013
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Writing for a Variety Special
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Variety Special
Номинант
Outstanding Variety Special
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Writing for a Comedy Series
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Writing for a Variety Special
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Directing for a Variety Special
Номинант
Outstanding Picture Editing for Short-Form Segments and Variety Specials
Номинант
Outstanding Variety Special
Номинант
Outstanding Writing in a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Writing for a Comedy Series
Победитель
Outstanding Writing for a Variety Special
Победитель
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Outstanding Directing for a Variety Special
Номинант
Outstanding Picture Editing for Short-Form Segments and Variety Specials
Номинант
Outstanding Special Class Programs
Номинант
Outstanding Special Class Programs
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Победитель
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Победитель
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
Outstanding Variety Special
Номинант
Outstanding Variety Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Special
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Picture Editing for a Special (Single or Multi-Camera)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
