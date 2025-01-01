Меню
Киноафиша Персоны Луис С.К. Награды

Награды и номинации Луис С.К.

Louis C.K.
Золотой глобус 2015 Золотой глобус 2015
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2013 Золотой глобус 2013
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Writing for a Variety Special
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
 Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
 Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
 Outstanding Variety Special
Номинант
 Outstanding Variety Special
Номинант
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Writing for a Comedy Series
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
 Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
 Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Writing for a Variety Special
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
 Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
 Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
 Outstanding Directing for a Variety Special
Номинант
 Outstanding Picture Editing for Short-Form Segments and Variety Specials
Номинант
 Outstanding Variety Special
Номинант
 Outstanding Writing in a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Writing for a Comedy Series
Победитель
Outstanding Writing for a Variety Special
Победитель
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
 Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
 Outstanding Directing for a Variety Special
Номинант
 Outstanding Picture Editing for Short-Form Segments and Variety Specials
Номинант
 Outstanding Special Class Programs
Номинант
 Outstanding Special Class Programs
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999 Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Победитель
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Победитель
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
 Outstanding Variety Special
Номинант
 Outstanding Variety Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
 Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Special
Номинант
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
 Outstanding Picture Editing for a Special (Single or Multi-Camera)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000 Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
 Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
 Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
 Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998 Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Номинант
 Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014 Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2016 Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015 Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013 Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
