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Сила мечты Сила мечты
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L'utopie des images

Сила мечты, 2017

2017 / Франция
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Документальный проект о кино в Советской России
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Сила мечты» - это Октябрьская революция сквозь объектив киноаппарата, совместная работа французских кинематографистов и российских киноархивов, в процессе которой была проделана большая работа по реставрации многих часов киноматериалов. В результате у зрителей будет уникальная возможность увидеть на большом экране первое советское кино в высочайшем качестве. 

- В фильмы использована уникальные материалы Госфильмофонда России, Российского государственного архива кинофотодокументов, Синематеки Тулузы и других киноархивов.

- Премьера фильма состоялась на 74-м Венецианском кинофестивале в секции Venezia Classici

- Среди героев фильма: поэт Владимир Маяковский, актер и режиссер Лев Кулешов, режиссер, актер и сценарист Борис Барнет, режиссер Сергей Эйзенштейн, государственный деятель Борис Шумяцкий

В два первых десятилетия после Октябрьской революции случилась и еще одна – художественная. Ее возглавили режиссеры, актеры, поэты – творческая интеллигенция. Они рассказывают нам историю этого уникального периода, и  мы через призму уникальных архивов можем взглянуть на их борьбу за новое общество, где свобода творчества была исключительно важной. Их утопические иллюзии, которые будут загублены авторитарной властью, повлияют на кино так же, как и на остальные сферы общественной жизни.
 
Прежде всего, работа в кино в советской России с 1917 по 1934 год была актом политическим. Режиссеры боролись за социальную и творческую утопию -  «утопию представлений» о реальности вокруг.

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 12 октября 2017
Премьера в мире 12 октября 2017
Возраст 12+
Прокатчик Reflexion Films
Режиссер
Эммануэль Амон
В ролях
Виржини Эфира
Виржини Эфира
Орельен Рекуан
Орельен Рекуан
Эммануэль Салинжер
Эммануэль Салинжер
Дэмиен Шапель
Дэмиен Шапель
Ксавье Легран
Ксавье Легран
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сила мечты 2 постера
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Наша рецензия
В 20-ых годах XX века в России произошло немало событий, радикально повлиявших на будущее всей страны. Одновременно с политической революцией произошел переворот и в искусстве, в частности кинематографический. Люди с минимальным количеством профессиональных инструментов умудрялись создавать, монтировать фильмы и удивлять публику. Каждый из них, основываясь на работах предшественников, вносил свои коррективы, менял темы и способы съемки. Ими постоянно выдумывалось что-то новое, еще никем не…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Такой эксперимент я провернул впервые в своей карьере» - Эммануэль Амон о проекте «Сила мечты» В российский прокат вышла картина «Сила мечты» Эммануэля Амона. Он посетил премьеру своего фильма, которая совпала с 50-ти летним юбилеем кинотеатра «Октябрь» и прошла в
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Фильм «Сила мечты» покажут в киноцентре «Октябрь» 6 октября в день 50-летнего юбилея киноцентра «Октябрь» состоится премьерный показ фильма «Сила мечты», приуроченного к 100-летию Октябрьской революции. Мероприятие
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