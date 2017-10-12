Сила мечты, 2017

«Сила мечты» - это Октябрьская революция сквозь объектив киноаппарата, совместная работа французских кинематографистов и российских киноархивов, в процессе которой была проделана большая работа по реставрации многих часов киноматериалов. В результате у зрителей будет уникальная возможность увидеть на большом экране первое советское кино в высочайшем качестве.
- В фильмы использована уникальные материалы Госфильмофонда России, Российского государственного архива кинофотодокументов, Синематеки Тулузы и других киноархивов.
- Премьера фильма состоялась на 74-м Венецианском кинофестивале в секции Venezia Classici
- Среди героев фильма: поэт Владимир Маяковский, актер и режиссер Лев Кулешов, режиссер, актер и сценарист Борис Барнет, режиссер Сергей Эйзенштейн, государственный деятель Борис Шумяцкий
В два первых десятилетия после Октябрьской революции случилась и еще одна – художественная. Ее возглавили режиссеры, актеры, поэты – творческая интеллигенция. Они рассказывают нам историю этого уникального периода, и мы через призму уникальных архивов можем взглянуть на их борьбу за новое общество, где свобода творчества была исключительно важной. Их утопические иллюзии, которые будут загублены авторитарной властью, повлияют на кино так же, как и на остальные сферы общественной жизни.
Прежде всего, работа в кино в советской России с 1917 по 1934 год была актом политическим. Режиссеры боролись за социальную и творческую утопию - «утопию представлений» о реальности вокруг.