Сила мечты, 2017

В два первых десятилетия после Октябрьской революции случилась и еще одна – художественная. Ее возглавили режиссеры, актеры, поэты – творческая интеллигенция. Они рассказывают нам историю этого уникального периода, и мы через призму уникальных архивов можем взглянуть на их борьбу за новое общество, где свобода творчества была исключительно важной. Их утопические иллюзии, которые будут загублены авторитарной властью, повлияют на кино так же, как и на остальные сферы общественной жизни.



Прежде всего, работа в кино в советской России с 1917 по 1934 год была актом политическим. Режиссеры боролись за социальную и творческую утопию - «утопию представлений» о реальности вокруг.