Киноафиша
Персоны
Дерек Сиенфрэнс
Награды
Награды и номинации Дерек Сиенфрэнс
Derek Cianfrance
О персоне
Фильмография
Награды
Награды
Награды и номинации Дерек Сиенфрэнс
Оскар 2021
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 2010
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Золотая камера
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2016
Лучший фильм
Номинант
Сандэнс 2003
Драматургия
Победитель
Сандэнс 2010
Драматургия
Номинант
