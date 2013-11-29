Сглазили, 2013

Семью Мерфи постоянно преследуют неудачи, следующие одна за другой без какого-либо логического объяснения. Даже самая мелкое повседневное событие обязательно заканчивается в их доме катастрофой. Представители семейства постоянно падают, что-то ломают, разрушают и попадают в переделки. Удача явно оставила главных героев и не собирается обратно. Старшая дочь Мерфи, Мэг, собирается снять проклятие со своих родных и для этого отправляется в долгое путешествие на поиски способа избавиться от хронической неудачи. Она узнает, что речь идет о древнем колдовстве, которое уже давно действует на семью…