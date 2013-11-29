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Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
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Jinxed

Сглазили, 2013

2013 / США / Канада
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Семью Мерфи постоянно преследуют неудачи, следующие одна за другой без какого-либо логического объяснения. Даже самая мелкое повседневное событие обязательно заканчивается в их доме катастрофой. Представители семейства постоянно падают, что-то ломают, разрушают и попадают в переделки. Удача явно оставила главных героев и не собирается обратно. Старшая дочь Мерфи, Мэг, собирается снять проклятие со своих родных и для этого отправляется в долгое путешествие на поиски способа избавиться от хронической неудачи. Она узнает, что речь идет о древнем колдовстве, которое уже давно действует на семью…

  • В актерской карьере Джека Гриффо это третий персонаж с именем Бретт», при этом фильмы, в которых он фигурирует, никак не связаны между собой.
  • Сюжет фильма перекликается с событиями киноленты «Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день».
  • Для Кигана Коннора Трейси это второй фильм, в котором он сыграл человека, подвергшегося проклятию. Первым был сиквел «Пункта назначения».
  • Сиэра Браво, исполнившая главную роль в фильме, известна по съемкам в киноленте «Мошенничество», где она играет Мелиссу, и по сериалу «Вперед – к успеху».

Много поколений назад семью Мёрфи сглазили. Если в каком-нибудь деле был хоть небольшой шанс на неудачу, то он обязательно сыграет. Мэг Мёрфи отправляется в путешествие, чтобы разрушить проклятие и зажить нормальной жизнью, о которой она всегда мечтала.

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 29 ноября 2013
Возраст 12+
Режиссер
Стивен Херек
В ролях
Jacob Bertrand
Елена Кампурис
Елена Кампурис
Сиэра Браво
Сиэра Браво
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сглазили 2 постера
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