Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Праведник" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Вышел трейлер новой экранизации рассказа Стивена Кинга «Дети кукурузы»

Вышел трейлер новой экранизации рассказа Стивена Кинга «Дети кукурузы»

14 февраля 2023 12:02
Вышел трейлер новой экранизации рассказа Стивена Кинга «Дети кукурузы»

Хоррор от режиссера «Ультрафиолета» и «Эквилибририума» выйдет в российский прокат.

Кинокомпания RLJE Films поделилась трейлером хоррора «Дети кукурузы», вольной экранизации одноименного рассказа Стивена Кинга. Центральные роли в адаптации исполнили Елена Кампурис («Наследие Юпитера»), Кейт Мойер («Рассказ служанки»), Каллэн Мулвей («Серый человек»), Брюс Спенс («Город тайн») и Стивен Хантер («Хоббит: Неожиданное путешествие»).

Действие фильма разворачивается в штате Небраска. По сюжету, 12-летняя девочка Иден (Мойер) попадает под власть злого духа, обитающего на умирающем кукурузном поле. По приказу потустороннего существа она начинает вербовать других детей маленького городка Гатлин в культ, стремящийся убить всех взрослых и тех, кто выступает против власти одержимого ребенка. Единственной надеждой горожан на спасение оказывается сообразительная старшеклассница Болейн (Кампурис), которой удается сопротивляться влиянию культистов.

Режиссером и сценаристом картины выступил Курт Уиммер, автор знаменитых боевиков «Ультрафиолет» и «Эквилибририум». Компьютерная графика для его нового хоррора была создана компанией Digital Domain Джеймса Кэмерона, ранее работавшей над спецэффектами для «Загадочной истории Бенджамина Баттона», «Трона: Наследие», «Титаника» и других крупных проектов.

«Дети кукурузы» выйдут на мировые экраны 3 марта. 21 марта фильм появится на стриминговом сервисе Shudder, а 23 марта он также выйдет в российский прокат.

Фото: RLJE Films
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Тест: когда и как ты встретишь свою любовь? Тест: когда и как ты встретишь свою любовь? Читать далее 14 февраля 2023
Для просмотра с любимыми: 8 новых романтических комедий на 14 февраля Для просмотра с любимыми: 8 новых романтических комедий на 14 февраля Читать далее 14 февраля 2023
Книжная полка психопата: что читает Джо в новом сезоне «Ты»? Книжная полка психопата: что читает Джо в новом сезоне «Ты»? Читать далее 13 февраля 2023
Тест: кто ты из сериала «Ты»? Тест: кто ты из сериала «Ты»? Читать далее 12 февраля 2023
Одинокие, но не сломленные: узнай, кто ты из самодостаточных героинь кино по гороскопу Одинокие, но не сломленные: узнай, кто ты из самодостаточных героинь кино по гороскопу Читать далее 12 февраля 2023
Обойдемся без романтики: 8 хорроров, которые стоит посмотреть на первом свидании Обойдемся без романтики: 8 хорроров, которые стоит посмотреть на первом свидании Читать далее 13 февраля 2023
Белое платье, белая фата: 6 фильмов, в которых Дженнифер Лопес сыграла невесту Белое платье, белая фата: 6 фильмов, в которых Дженнифер Лопес сыграла невесту Читать далее 13 февраля 2023
Что подарить киноману на 14 февраля: 19 оригинальных вариантов на любой вкус Что подарить киноману на 14 февраля: 19 оригинальных вариантов на любой вкус Читать далее 12 февраля 2023
Тест: в стиле какого романтического фильма устроить свидание на 14 февраля? Тест: в стиле какого романтического фильма устроить свидание на 14 февраля? Читать далее 13 февраля 2023
You want the moon? Just say the word! 5 необычных признаний в любви из кино You want the moon? Just say the word! 5 необычных признаний в любви из кино Читать далее 14 февраля 2023
Related video