Вышел трейлер новой экранизации рассказа Стивена Кинга «Дети кукурузы»

Кинокомпания RLJE Films поделилась трейлером хоррора «Дети кукурузы», вольной экранизации одноименного рассказа Стивена Кинга. Центральные роли в адаптации исполнили Елена Кампурис («Наследие Юпитера»), Кейт Мойер («Рассказ служанки»), Каллэн Мулвей («Серый человек»), Брюс Спенс («Город тайн») и Стивен Хантер («Хоббит: Неожиданное путешествие»).

Действие фильма разворачивается в штате Небраска. По сюжету, 12-летняя девочка Иден (Мойер) попадает под власть злого духа, обитающего на умирающем кукурузном поле. По приказу потустороннего существа она начинает вербовать других детей маленького городка Гатлин в культ, стремящийся убить всех взрослых и тех, кто выступает против власти одержимого ребенка. Единственной надеждой горожан на спасение оказывается сообразительная старшеклассница Болейн (Кампурис), которой удается сопротивляться влиянию культистов.

Режиссером и сценаристом картины выступил Курт Уиммер, автор знаменитых боевиков «Ультрафиолет» и «Эквилибририум». Компьютерная графика для его нового хоррора была создана компанией Digital Domain Джеймса Кэмерона, ранее работавшей над спецэффектами для «Загадочной истории Бенджамина Баттона», «Трона: Наследие», «Титаника» и других крупных проектов.

«Дети кукурузы» выйдут на мировые экраны 3 марта. 21 марта фильм появится на стриминговом сервисе Shudder, а 23 марта он также выйдет в российский прокат.