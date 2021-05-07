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Постер к сериалу Наследие Юпитера
Постер к сериалу Наследие Юпитера
Постер к сериалу Наследие Юпитера
Постер к сериалу Наследие Юпитера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Оцените
4 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Оцените
Киноафиша Сериалы Наследие Юпитера
Наследие Юпитера (2021 - …) Jupiter's Legacy 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 8 часов 0 минут
О чем сериал

«Наследие Юпитера» — сериал производства Netflix, в основу которого легла серия одноименных комиксов 2013 года. В центре сюжета оказывается первое поколение супергероев, получивших свои силы в 1930-х годах, и их дети, не разделяющие стремления родителей к геройству. Действие происходит в двух временных отрезках: в годы Великой депрессии, когда юный Шелдон Сэмпсон, его семья и друзья получают суперспособности, и в современном мире, где их отпрыски отказываются от родительского наследия. Между Шелдоном и его братом возникает конфликт из-за разницы взглядов на их силы.

Наследие Юпитера - дублированный трейлер первого сезона
Наследие Юпитера
дублированный трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джош Дюамель
Джош Дюамель Sheldon Sampson / The Utopian
Лесли Бибб
Лесли Бибб Grace Sampson / Lady Liberty
Тайрон Бенскин
Тайрон Бенскин
Мэтт Лантер
Мэтт Лантер George Hutchence / Skyfox
Теника Дэвис
Теника Дэвис
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Наследие Юпитера - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
Новости о сериале
По следам супергероики: Обзор сериала «Наследие Юпитера»
По следам супергероики: Обзор сериала «Наследие Юпитера»
Слушать саундтрек сериала Наследие Юпитера
Кадры из сериала
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