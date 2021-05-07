«Наследие Юпитера» — сериал производства Netflix, в основу которого легла серия одноименных комиксов 2013 года. В центре сюжета оказывается первое поколение супергероев, получивших свои силы в 1930-х годах, и их дети, не разделяющие стремления родителей к геройству. Действие происходит в двух временных отрезках: в годы Великой депрессии, когда юный Шелдон Сэмпсон, его семья и друзья получают суперспособности, и в современном мире, где их отпрыски отказываются от родительского наследия. Между Шелдоном и его братом возникает конфликт из-за разницы взглядов на их силы.