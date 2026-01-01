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Марк Вашке
Марк Вашке Mark Waschke
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Марк Вашке

Mark Waschke

Дата рождения
10 марта 1972
Возраст
54 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Место рождения
Ваттеншайд, Федеративная Республика Германия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Фантастический герой, Комедийный актёр

Биография Марка Вашке

Родился 10 марта 1972 года. Ваттеншайд, ФРГ (Бохум, Германия).

Популярные фильмы

Наши матери, наши отцы 8.2
Наши матери, наши отцы (2013)
Тьма 8.1
Тьма (2017)
Код на миллиард долларов 7.8
Код на миллиард долларов (2021)

Фильмография Марка Вашке

6.9
In Good Faith Gotteskinder
драма 2024, Германия
Код на миллиард долларов 7.8
Код на миллиард долларов
драма, мини-сериал 2021, Германия
Восемь дней 6.5
Восемь дней
драма, фантастика, триллер, мини-сериал 2019, Германия
Тьма 8.1
Тьма
драма, фантастика, мистика 2017, США
Милый Ханс, дорогой Петр 4.9
Милый Ханс, дорогой Петр Milyy Khans, dorogoy Pyotr
драма 2015, Россия / Германия / Украина
Смотреть трейлер Рецензия
Наши матери, наши отцы 8.2
Наши матери, наши отцы
драма, боевик, военный, мини-сериал 2013, Германия
Добро пожаловать в Гамбург 5.9
Добро пожаловать в Гамбург Willkommen in Hamburg
комедия 2013, Германия
Окно в лето 4.6
Окно в лето Fenster zum Sommer
драма 2011, Германия / Финляндия
Смотреть трейлер
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Новости о Марке Вашке
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