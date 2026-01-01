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Марк Вашке
Mark Waschke
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Марк Вашке
Марк Вашке
Mark Waschke
Дата рождения
10 марта 1972
Возраст
54 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Место рождения
Ваттеншайд, Федеративная Республика Германия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Фантастический герой
,
Комедийный актёр
Биография Марка Вашке
Родился 10 марта 1972 года. Ваттеншайд, ФРГ (Бохум, Германия).
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Популярные фильмы
8.2
Наши матери, наши отцы
(2013)
8.1
Тьма
(2017)
7.8
Код на миллиард долларов
(2021)
Фильмография Марка Вашке
6.9
In Good Faith
Gotteskinder
драма
2024, Германия
7.8
Код на миллиард долларов
драма, мини-сериал
2021, Германия
6.5
Восемь дней
драма, фантастика, триллер, мини-сериал
2019, Германия
8.1
Тьма
драма, фантастика, мистика
2017, США
4.9
Милый Ханс, дорогой Петр
Milyy Khans, dorogoy Pyotr
драма
2015, Россия / Германия / Украина
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Рецензия
8.2
Наши матери, наши отцы
драма, боевик, военный, мини-сериал
2013, Германия
5.9
Добро пожаловать в Гамбург
Willkommen in Hamburg
комедия
2013, Германия
4.6
Окно в лето
Fenster zum Sommer
драма
2011, Германия / Финляндия
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