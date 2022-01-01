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Марк Вашке
Марк Вашке
Mark Waschke
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Марк Вашке
Mark Waschke
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Дата рождения
10 марта 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Место рождения
Ваттеншайд (Бохум), ФРГ (Германия)
Рост
185 см
Биография Марка Вашке
Родился 10 марта 1972 года. Ваттеншайд, ФРГ (Бохум, Германия).
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Фильмография Марка Вашке
Милый Ханс, дорогой Петр
драма
2015, Россия / Германия / Украина
3.0
Добро пожаловать в Гамбург
комедия
2013, Германия
5.0
Окно в лето
драма
2011, Германия / Финляндия
2.0
Горение
драма
2011, Германия
6.0
Город под тобой
драма
2010, Германия
6.0
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