После шокирующего обнаружения бессознательного человека в запертом блоке одинокий сотрудник удаленного хранилища должен бороться за то, чтобы пережить ночь с безжалостной бандой, решившей любой ценой вернуть свой ценный груз.
СтранаКанада / США
Продолжительность1 час 26 минут
Год выпуска2024
Премьера онлайн30 сентября 2024
Премьера в мире4 сентября 2024
Дата выхода
12 сентября 2024
Катар
12 сентября 2024
ОАЭ
TBC
7 ноября 2024
Украина
4 сентября 2024
Филиппины
R-16
Сборы в мире$17 231
ПроизводствоRed A Entertainment, Fat Larry Productions, Productivity Media
Другие названия
Unit 234, 234-es egység, Kóje 234, The Lock Up, Unit 234: The Lock Up, Unit 234: The Lockup, Сховище 234, Ячейка 234