Ячейка 234

Unit 234 18+
О фильме

После шокирующего обнаружения бессознательного человека в запертом блоке одинокий сотрудник удаленного хранилища должен бороться за то, чтобы пережить ночь с безжалостной бандой, решившей любой ценой вернуть свой ценный груз.
Страна Канада / США
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 30 сентября 2024
Премьера в мире 4 сентября 2024
Дата выхода
12 сентября 2024 Катар
12 сентября 2024 ОАЭ TBC
7 ноября 2024 Украина
4 сентября 2024 Филиппины R-16
Сборы в мире $17 231
Производство Red A Entertainment, Fat Larry Productions, Productivity Media
Другие названия
Unit 234, 234-es egység, Kóje 234, The Lock Up, Unit 234: The Lock Up, Unit 234: The Lockup, Сховище 234, Ячейка 234
Режиссер
Энди Теннант
Энди Теннант
В ролях
Дон Джонсон
Дон Джонсон
Джек Хьюстон
Джек Хьюстон
Изабель Фурман
Изабель Фурман
Кристофер Джеймс Бэйкер
Джеймс ДюМон
Джеймс ДюМон
Рейтинг фильма

6.2
Оцените 14 голосов
5.4 IMDb
Ячейка 234

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
