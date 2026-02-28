Возвращение к корням: «Борис Годунов» в Государственном театре наций

Государственный театр наций представляет спектакль «Борис Годунов» — историческую драму Александра Пушкина, написанную во время его ссылки в селе Михайловском. Этот шедевр, созданный почти двести лет назад, рассказывает о событиях далеко позабытых времен — незаконном восшествии Бориса Годунова на царский престол в конце XVI — начале XVII веков.

Новаторская интерпретация Петра Шерешевского

Режиссёр Пётр Шерешевский применил нестандартный подход, разместив действие спектакля в спортивном зале среднестатистической российской школы. Здесь, как и в сознании Годунова, вспыхивают яркие воспоминания о его жизни. Герой находится на грани выбора: раскаяться в своих злодеяниях или сожалеть о невоплощенных мечтах.

Смысл и форма

Режиссёр подчеркивает: «Образ спортзала, как места унижения и индивидуального ада, пришёл ко мне во сне. Мы попадаем в некое безвременье — то ли в детские годы, то ли в сегодняшний день. В спектакле нет линейной истории; события наслаиваются одно на другое, что позволяет глубже исследовать тему совести и посмертного воздаяния.»

Темы власти и морали

Спектакль также рассматривает переходы власти: «Это история о том, как на смену одной власти приходит другая, но нравственности нет ни у первой, ни у второй. Могут меняться лидеры, идеология, но суть остаётся прежней» — добавляет режиссёр.

Исторический контекст

В спектакле используются фрагменты из первой редакции пьесы, изначально названной «Комедия о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве», а также материалы из дневников А.С. Пушкина. Это добавляет глубокий исторический контекст и подчеркивает актуальность обсуждаемых тем.

